الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بدء تدريب الدفعة الأولى من «الرواد الرقميون».. تأهيل آلاف الشباب لوظائف المستقبل |فيديو

الرواد الرقميون
الرواد الرقميون
محمد البدوي

قالت الدكتورة هدى بركة، مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الدفعة الأولى من مبادرة «الرواد الرقميون» بدأت بالفعل داخل الأكاديمية العسكرية، ضمن برنامج متكامل يهدف إلى تأهيل الشباب لمتطلبات سوق العمل الحديثة.

وأوضحت، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن البرنامج ينقسم إلى مسارين رئيسيين؛ الأول دبلومة مكثفة تمتد لمدة 4 أشهر، والثاني دبلومة تخصصية يتم الالتحاق بها لاحقًا لتعميق المهارات.

مجالات التكنولوجيا الحديثة

وأضافت أن البرنامج المكثف يتضمن 6 مسارات تخصصية، تهدف إلى إعداد المتدربين بشكل سريع للعمل في مجالات التكنولوجيا الحديثة، سواء في الوظائف التقليدية أو العمل الحر.

 تطوير البرمجيات

وأشارت إلى أن التخصصات تشمل تطوير البرمجيات، والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات، وهي من أكثر المجالات طلبًا في سوق العمل حاليًا، لافتة إلى أن الأكاديمية العسكرية توفر أيضًا تدريبًا في تحليل البيانات ضمن البرنامج.

اختيار 1500 طالب

وتابعت أن المبادرة تتضمن كذلك برنامجًا لدرجة الماجستير، يمنح فرصًا متقدمة للطلاب المتفوقين بالتعاون مع جامعات دولية، موضحة أنه تم استقبال نحو 40 ألف متقدم، واختيار 1500 طالب في الدفعة الأولى، على أن يصل العدد المستهدف إلى 5000 طالب وطالبة.

الالتزام بالتفرغ الكامل 

وأوضحت أن شروط الالتحاق تشمل أن يكون المتقدم خريجًا حتى سن 32 عامًا، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو حصل على إعفاء، مع الالتزام بالتفرغ الكامل طوال فترة الدراسة والتدريب، نظرًا لوجود إقامة شاملة وبرامج تدريب مكثفة فنية ولغوية ومهارية.

نقلة نوعية في حياة المشاركين

وأكدت أن البرنامج يمثل نقلة نوعية في حياة المشاركين، حيث يؤهلهم للعمل في سوق مفتوح ومتطور داخل مصر أو في شركات عالمية، سواء في القطاع الخاص أو العام، مشيرة إلى أن المبادرة تفتح آفاقًا واسعة أمام الشباب الخريجين لمستقبل مهني أفضل.

