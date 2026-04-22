برلماني: اتفاقيات الاتصالات تعزز التحول الرقمي وترفع كفاءة الخدمات الحكومية

أكد نبيل العطار، عضو مجلس النواب، أن موافقة مجلس الوزراء المصري على تفويض وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإبرام اتفاقيات مع عدد من الشركات العالمية تمثل دفعة قوية نحو تسريع مسار التحول الرقمي في مصر.

وأوضح في تصريحات خاصة أن هذه الخطوة تعكس التزام الدولة بتنفيذ مستهدفات رؤية مصر 2030، لا سيما في ما يتعلق ببناء اقتصاد رقمي حديث يعتمد على التكنولوجيا في تقديم الخدمات المختلفة.

وأشار العطار إلى أن توفير برامج وتطبيقات متطورة من شأنه أن يسهم في تحسين كفاءة الأداء الحكومي، وتبسيط الإجراءات أمام المواطنين، بما يوفر الوقت والجهد في إنجاز المعاملات اليومية.

وأضاف أن التحول الرقمي يعد من أبرز الأدوات التي تدعم الشفافية وتحد من الفساد، من خلال تقليل الاعتماد على العنصر البشري والتوسع في استخدام الأنظمة الذكية.

وأكد أن هذه الاتفاقيات تمهد لبناء نموذج حكومي أكثر تطورا، قادر على تلبية احتياجات المواطنين، وتحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة خلال المرحلة المقبلة.