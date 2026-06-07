بعد واقعة ضرب فتاة في الشارع .. آية سماحة تعلّق: «البوسة فضيحة والعنف له مبرراته»

علقت الفنانة آية سماحة على واقعة تعرض فتاة للاعتداء بالضرب من قبل شاب فى أحد الشوارع، مؤكدة استياءها الشديد من وقائع العنف .

و نشرت سماحة عبر حسابها الرسمى على موقع «إنستجرام» صورة تجمعها بزوجها إلى جانب صورة من الواقعة المتداولة، وكتبت: الغريب إن لما راجل ضرب ست فى الشارع قالوا يمكن جوزها.. مالناش دعوة".

وأضافت: "لما راجل باس مراته قالوا عيب وفضيحة.. بقى العنف له مبرر، والمودة هى اللى محتاجة تبرير؟".



وتابعت :"لما الست اتضربت قالوا يمكن جوزها، ولما اتباست قالوا عيب.. مجتمع بيستنكر الحب أكثر ما بيستنكر العنف، الضرب فى نظر البعض شأن عائلى، لكن الحب فى نظرهم قضية رأى عام".



واختتمت سماحة: "اللى سكتوا عن الإهانة بحجة يمكن جوزها، هم نفسهم اللى هاجموا المودة بحجة الخصوصية.. المشكلة مش فى الموقفين، المشكلة فى المعايير المزدوجة".