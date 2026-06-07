قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
50 دولة و 100 طائرة.. القوات المسلحة تكشف تفاصيل النسخة الثانية لمعرض العلمين الدولى للطيران والفضاء| صور
معبر رفح البري يستقبل دفعة جديدة من العائدين الفلسطينيين إلى غزة
مصر تتسلم رئاسة المنظمة الإفريقية للتأمين من إثيوبيا لعام 2026–2027
ميسي على أعتاب رقم تاريخي جديد في كأس العالم 2026
شاومينج ينشر إجابات امتحان دراسات الإعدادية بالقاهرة كاملا بعد نصف ساعة من توزيعه باللجان
ذروتها الثلاثاء والأربعاء| تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين
مخبي تليفون.. ضبط طالب يحاول الغش بامتحانات الثانوية الأزهرية بمصر الجديدة| فيديو وصور
إسرائيل تعلن اعتراض صاروخين من لبنان.. وحزب الله يتبنى هجوما بمسيرتين
مصطفى زيكو ينضم لقائمة هدافي مصر أمام البرازيل
استشهاد صياد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في بحر دير البلح
أنشيلوتي بعد الفوز على منتخب مصر: الفراعنة أرهقونا
كارثة صحية وخطة طوارئ.. مخاوف دولية من مرض فيروس إيبولا | إيه الحكاية؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

إيرادات الأفلام.. 7dog يحتل المركز الأول وأسد رمضان الأخير

فيلم 7dogs
فيلم 7dogs
أحمد إبراهيم

تشهد دور العرض السينمائي، منافسة قوية بين عدد من الأفلام على شباك التذاكر، وتضم عددا من الأفلام هي: “ أسد “ و”الكلام علي إيه"، و«7dogs»، و«إذما». 

ونستعرض في السطور التالية إيرادات هذه الأعمال ، ليلة أمس.

فيلم 7dogs

احتل فيلم 7dogs، صدارة إيرادات السينما بعدما حقق إيرادا بلغ 3,732,844 جنيه، ليعتلي صدارة الترتيب. 

الفيلم تأليف المستشار تركي آل الشيخ وسيناريو وحوار محمد الدباح ومن بطولة كريم عبدالعزيز وأحمد عز، ومنة شلبي وتارا عماد وهنا الزاهد وهالة صدقي وناصر القصبي وسيد رجب ومن إخراج الثنائي بلال العربي وعادل فلاح، اللذين شاركا في إخراج الجزء الجديد من سلسلة الأكشن العالمية الشهيرة Bad Boys Ride or Die. 

ويجسد كريم عبدالعزيز دور غالي أبو داوود الذي يعد أحد أخطر أعضاء منظمة سرّية دولية تُدعى "7Dogs"، الذي يجبر على التعاون مع ظابط الإنتربول خالد العزازي الذي يجسد دوره أحمد عز لمحاربة هذه العصابة.

فيلم إذما

وجاء فيلم إذما، للفنان أحمد داوود وسلمى أبو ضيف، ثانيا، بإيراد بلغت 2,054,132 جنيه. 

الفيلم من بطولة أحمد داود وسلمى أبو ضيف وجيسيكا حسام الدين وحمزة دياب، مع ظهور خاص لبسنت شوقي، والتأليف والإخراج محمد صادق.

فيلم الكلام على إيه 

وحقق  فيلم الكلام على إيه، 1,565,655 جنيه. 

ويشارك في بطولة الفيلم كل من أحمد حاتم، جيهان الشماشرجي، آية سماحة، دنيا سامي، انتصار، سيد رجب، خالد كمال، ودنيا ماهر، والفيلم من إخراج ساندرو كنعان، وتأليف أحمد بدوي، وإنتاج أحمد يوسف. 

فيلم أسد 

بينما حقق فيلم أسد، للفنان محمد رمضان، 901,063 جنيه. 

فيلم "أسد" من إخراج محمد دياب، تأليف شيرين دياب، محمد دياب، وخالد دياب، ووضع الموسيقى التصويرية للفيلم الموسيقار هشام نزيه، ومدير التصوير أحمد البشاري، مونتاج أحمد حافظ، ومصممة الأزياء ريم العدل، مهندس صوت: أحمد عدنان، منتج فني: ماجد يوسف، وكالويان فودينيشاروف تصميم المعارك والحركة. 

فيلم 7dogs فيلم أسد فيلم الكلام على إيه فيلم إذما إيرادات الأفلام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد صرف مرتبات يونيو 2026 بعد قرار الحكومة وتفاصيل الزيادة الجديدة

موعد صرف مرتبات يونيو 2026 بعد قرار الحكومة وتفاصيل الزيادة الجديدة

وزير الصحة والسكان

وزير الصحة: 6 محافظات ضمن التأمين الصحي الشامل.. والعلاج مجاني بالكامل

الزمالك

الزمالك يكشف عن حقيقة جمع 5 ملايين دولار لحل أزمات القيد والتسويات

المحامية صاحبة الواقعة

الاستشارة أونلاين بـ1500جنيه.. قصة طبيبة الأثرياء المزيفة في الشيخ زايد

تحذير مهم لأصحاب الشقق المغلقة بشأن عداد الكهرباء

تحذير مهم لأصحاب الشقق المُغلقة بشأن عداد الكهرباء

ممدوح عباس

ممدوح عباس يتعهد بدعم الزمالك بـ2.5 مليون دولار

محمود الخطيب

ساحة الشيخ الطيب تستقبل محمود الخطيب بحفاوة كبيرة | صور

منتخب مصر

موعد مباراة مصر القادمة بعد الخسارة أمام البرازيل وديًا 2-1

ترشيحاتنا

مصطفى شوبير

الحضري يشيد بتألق مصطفى شوبير أمام البرازيل: حارس مصر في كأس العالم

منتخب مصر و البرازيل

إندريك: شعوري لا يوصف بعد هدف الفوز أمام مصر

احمد موسي

تجربة ممتازة.. أحمد موسى يشيد بأداء منتخب مصر في مباراة البرازيل

بالصور

50 دولة و 100 طائرة.. القوات المسلحة تكشف تفاصيل النسخة الثانية لمعرض العلمين الدولى للطيران والفضاء| صور

صورة من حفل التعريف بتنظيم مصر فعاليات النسخة الثانية لمعرض العلمين الدولى للطيران والفضاء
صورة من حفل التعريف بتنظيم مصر فعاليات النسخة الثانية لمعرض العلمين الدولى للطيران والفضاء
صورة من حفل التعريف بتنظيم مصر فعاليات النسخة الثانية لمعرض العلمين الدولى للطيران والفضاء

فستان غير تقليدي .. زوجة خالد سليم تستعرض رشاقتها

زوجة خالد سليم
زوجة خالد سليم
زوجة خالد سليم

فستان مجسم.. ريم سامي تستعرض رشاقتها

ريم سامي
ريم سامي
ريم سامي

لوك لافت.. ريم مصطفى تستعرض جمالها

ريم مصطفى
ريم مصطفى
ريم مصطفى

فيديو

سيدة المقابر

ادعوا على أبوكم.. تفاصيل فيديو أم داخل المقابر مع أبنائها وتصريحات عن سبب الواقعة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الـ AI ينافس شاكيرا عالميا

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع.. قناة السويس الجديدة للعبور الآمن للاقتصاد المصري

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : هل يتم التضحية بـ نتنياهو من أجل إسرائيل؟!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : شديد الحرارة على الخليج .. شبورة كثيفة على لبنان

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب : أمانة المسؤول .. عندما يسقط المنصب ويبقى الحساب

المزيد