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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

حضور جماهيري غير مسبوق .. رامي صبري يشعل 6 أكتوبر في أضخم حفلات صيف 2026 | صور

رامي صبري
رامي صبري
باسنتي ناجي   -  
عدسة محمد زاهر

 أحيا الميجا ستار رامي صبري حفلًا غنائيًا ضخمًا بمدينة 6 أكتوبر، وُصف بأنه الأضخم والأكثر تأثيرًا في تاريخ حفلات المدينة، وسط حضور جماهيري غير مسبوق من مختلف الجنسيات العربية، خاصة من دول الخليج.

ويُعد الحفل ليلة استثنائية وانطلاقة جديدة رسمت ملامح حفلات رامي صبري المتوقعة خلال موسم صيف 2026.

وتألق رامي صبري على مدار ساعتين، مقدمًا مجموعة من أبرز أغانيه التي شكّلت علامة فارقة في مشواره الفني، وأشعل بها حماس الجمهور، وكان من أبرزها: يمكن خير، وحياتي مش تمام، وبقابل ناس، إلى جانب باقة من أغاني ألبوم أنا بحبك إنت، التي شاركه الجمهور في غنائها بحماس كبير.

وفي لفتة إرضاء لجمهوره، قدم رامي مجموعة من كلاسيكياته بتوزيعات موسيقية جديدة صممت خصيصا للحفل، أبرزها "أنا بعترفلك" و "الكلام كله عادي"، لتمنح الأغاني روحا مختلفة وتجربة استماع فريدة أشاد بها الحضور ووصفوها بأنها "ولادة جديدة للأغاني".

كما شهد الحفل لحظات استثنائية أشعلت المزيد من أجواء البهجة والحماسة حيث فاجأ رامي جمهوره بإعلان إطلاق ألبومه الجديد "القمر" يوم 16 يونيو الجاري، مؤكدا أنه سيقيم احتفالا ضخما بمناسبة طرحه بحضور نخبة من أهم الملحنين والشعراء والفنانين، أصدقاء وزملاء رحلة الإبداع.

كما  قدم أغنية "إحساسي معاك" 3 مرات متتالية استجابة لرغبات الجمهور والحاحهم المتواصل، في مشهد نادر يعكس عشقهم  للأغنية.

و جلس رامي على البيانو وقدم أغنية"بحكيلك عن الأيام" بصوت هادئ وعزف مباشر، فخيم الصمت على المسرح وتحول المكان إلى حالة وجدانية عميقة  تفاعل معها الجمهور وطالبه بالمزيد من أغاني التراجيدي والنكد التي اشتهر بها، في تأكيد على ارتباطه الوجداني بهذا اللون.

 وجاء الحفل بتجهيزات بصرية وصوتية تضاهي كبرى المهرجانات العالمية، من شاشات LED بانورامية، إضاءة احترافية، وأنظمة صوت حديثى لضمان تجربة حسية متكاملة للحضور.

وبهذا الحفل، يعلن رامي صبري عن ملامح حفلاته الصيفيةلعام 2026 ليؤكد مكانته كواحد من أهم نجوم الحفلات الجماهيرية في الوطن العربي.

 وعقب الحفل علق رامي قائلاً: "شفت قدامي جمهور من كل الجنسيات، من مصر والخليج وكل الوطن العربي، بيغني معايا كل حرف وبيطلب النكد والتراجيدي بقلب جامد. دي مش حفلة، دي طاقة حب من الناس وإن شاء الله صيف 2026 هيكون مختلف، ودي كانت البداية بس... واستنوا ألبوم القمر 16 يونيو، هيكون احتفال بكل اللي صنعوا معايا النجاح".

رامي صبري نجوم الفن صبري

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