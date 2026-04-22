برلماني عن شمال سيناء: نشهد تنمية ملحوظة.. وأشكر الرئيس السيسي والجيش على دحر الإرهـ اب

علق النائب سعيد العماري عضو مجلس النواب عن محافظة شمال سيناء، على احتفال جمهورية مصر العربية بذكرى عيد تحرير سيناء .



وقال العماري في حواره ببرنامج “الحياة اليوم “ المذاع على قناة ”الحياة”: "هناك تنمية ملحوظة في سيناء وتم إنشاء مصانع في بئر العبد وتم تطوير ميناء العريش".

وتابع العماري: "وصول السكك الحديد إلى شمال سيناء أمر له دلالة مهمة للغاية ".

وأكمل: "أشكر الرئيس السيسي والقوات المسلحة والشرطة على دحر الإرهاب والقضاء عليه وهذه معركة لا تقل أهمية عن حرب أكتوبر 1973 ".

ولفت سعيد العماري : "نسعى إلى إحداث التطوير الشامل والتنمية العمرانية في سيناء".