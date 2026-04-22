المستشار طاهر الخولي: تحرير سيناء برهنت للعالم أجمع إرادة المصريين لا تُقهر

قال المستشار طاهر الخولي، وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن الذكري الـ 44 لعيد تحرير سيناء ليست مجرد احتفال وطني، بل تجسيد لملحمة تاريخية برهنت للعالم أجمع أن إرادة المصريين لا تُقهر وأن تراب الوطن لا يُقدر بثمن.

وأضاف "الخولي" في بيان له، أن تحرير سيناء سيبقى محفوراً في ذاكرة الإنسانية كواحدة من أعظم صفحات العزة والكرامة، حيث امتزجت الرؤية السياسية الثاقبة مع بطولات رجال القوات المسلحة البواسل، وإرادة المصريين لترسم لوحة النصر وتسترد الأرض كاملة غير منقوصة

وشدد على أن هذا اليوم هو البرهان الساطع للعالم أجمع على أن "الحق لا يسقط بالتقادم"، وأن الأوطان التي تحميها عزيمة صلبة لا يمكن أن تنال منها مهما كانت التحديات.

وأكد وكيل تشريعية النواب أن التاريخ جاء ليذكر الجميع بأن المصريين لم ولن يفرطوا في ذرة رمل واحدة، وأن السيادة المصرية لا تقبل المساومة أو التفاوض، وأن القوات المسلحة المصرية هي الصخرة التي تتحطم عليها الأطماع، وهي الرمز الأسمى للفداء والتضحية من أجل استقرار الوطن.

وأوضح أن القضاء على الإرهاب في سيناء كان مرحلة فاصلة سبقتها تضحيات عظيمة من رجال القوات المسلحة والشرطة وأهالي سيناء ، الذين قدموا أرواحهم فداءً للوطن، لتصبح سيناء اليوم أكثر أمنًا واستقرارًا.

ووجه "الخولي" التهنئة إلى رجال القوات المسلحة البواسل ورجال الشرطة والشعب المصري، مؤكدًا أن الحفاظ على سيناء وتعميرها مسؤولية وطنية مستمرة، وأنها الضمان الحقيقي لمستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا للأجيال القادمة.