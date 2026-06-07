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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وسط إجراءات مشددة.. طلاب الشهادة الإعدادية يؤدون امتحانات الهندسة

امتحانات الشهادة الإعدادية
امتحانات الشهادة الإعدادية
إبراهيم الهواري

يؤدى اليوم  الأحد طلاب الشهادة الاعدادية بمحافظة القليوبية امتحان مادة الهندسة من الساعة 9 صباحًا حتى 11 صباحًا بجميع اللجان على مستوى المحافظة.

ويبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات 120 ألفًا و426 طالبًا وطالبة موزعين على 440 لجنة امتحانية بمختلف الإدارات التعليمية، وسط استعدادات مكثفة من مديرية التربية والتعليم بالقليوبية لضمان انتظام سير الامتحانات وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب.


وأكدت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية الانتهاء من جميع الاستعدادات والترتيبات النهائية الخاصة بالامتحانات، بالتنسيق مع مديري الإدارات التعليمية ورؤساء اللجان والمراقبين الأوائل، لضمان توفير مناخ آمن ومستقر للطلاب طوال فترة الامتحانات.

وشملت الإجراءات المتخذة تأمين أوراق الأسئلة وخطوط سير توزيعها، وتشديد إجراءات الحماية بالمطبعة السرية، إلى جانب تجهيز اللجان بالإضاءة والتهوية المناسبة وتوفير الرعاية الطبية اللازمة داخل مقار الامتحانات.

كما شددت المديرية على مواجهة كافة أشكال الغش وتطبيق قانون مكافحة الإخلال بأعمال الامتحانات، مع حظر اصطحاب الهواتف المحمولة داخل اللجان، وتفعيل غرف العمليات الفرعية وربطها بغرفة العمليات المركزية بالمديرية للتعامل الفوري مع أي طوارئ أو مشكلات قد تطرأ خلال سير الامتحانات.

وأكدت المديرية أن تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب يأتي في مقدمة أولوياتها، مع الحرص على توفير الأجواء النفسية المناسبة التي تساعد الطلاب على أداء الامتحانات في أفضل الظروف الممكنة.

القليوبية الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية مادة الهندسة امتحانات

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