والد طالب القليوبية المصاب بنزيف بالمخ : نجلي تعرض للاعتداء لرفضه الغش فى الامتحانات

قال والد الطالب عبدالله، المصاب بنزيف في المخ إثر تعرضه للاعتداء داخل فناء مدرسة برشوم الصغرى الإعدادية التابعة لمركز طوخ بمحافظة القليوبية، إن نجله تعرض للهجوم من قبل زميله وابن عمه عقب انتهاء امتحان الشهادة الإعدادية، بسبب رفضه مساعدتهما على الغش داخل اللجنة.

وأوضح والد الطالب أن المتهم حاول أثناء الامتحان شد ورقة الإجابة الخاصة بابنه للحصول على الإجابات، إلا أن نجله رفض الاستجابة له، ما أثار غضبه.



وأضاف أن الواقعة تطورت عقب انتهاء الامتحان وخروج الطلاب إلى فناء المدرسة، حيث تعدى المتهم وابن عمه على نجله باستخدام عصا وآلة حادة، ما أسفر عن إصابته بنزيف في المخ، فيما أُصيب شقيقه الآخر بإصابة سطحية أثناء محاولته التدخل للدفاع عنه.

وطالب والد الطالب المصاب بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومحاسبة المتهمين، مشيرًا إلى أنه علم بضبطهما، مؤكدًا أن نجله يرقد حاليًا بالمستشفى لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة بعد إصابته الخطيرة.

وكانت الأجهزة الأمنية قد تمكنت من ضبط الطالب المتهم، وتم تحرير محضر بالواقعة، فيما تباشر جهات التحقيق المختصة أعمالها لكشف ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.