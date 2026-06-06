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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أول رد من تعليم القليوبية على إصابة طالب رفض الغش فى امتحانات الشهادة الإعدادية

محافظة القليوبية
محافظة القليوبية
إبراهيم الهواري

أكدت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية فى أول رد على واقعة إصابة طالب في مدرسة برشوم الصغرى الإعدادية التابعة لإدارة طوخ التعليمية، أنه تم إعداد مذكرة تفصيلية بالواقعة وإحالتها إلى الشئون القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.


 جاء ذلك عقب تعرض طالب لاعتداء من زميله وآخر عقب انتهاء امتحان الشهادة الإعدادية، ما أسفر عن إصابته بنزيف حاد بالمخ، وفق ما أفادت به أسرته.
 

وأوضحت المديرية أنها تتابع تطورات الواقعة بالتنسيق مع الجهات المعنية، مشيرة إلى أن الشئون القانونية ستتولى فحص جميع الملابسات واتخاذ ما يلزم من إجراءات وفقًا للوائح والقوانين المنظمة.


وألقت الأجهزة الأمنية القبض على الطالب المتهم، وتم تحرير محضر بالواقعة، وباشرت جهات التحقيق المختصة أعمالها لكشف ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وشهدت قرية برشوم دائرة مركز شرطة طوخ في محافظة القليوبية واقعة مأساوية حيث قاما طالبين شقيقين بالتعدي على طالب زميلهما عقب أداء امتحان الشهاده الاعداديه بمدرسة الشهيد خالد حسانين بسبب خلافات بينهما وتم نقل المصاب إلى مستشفى بنها العام والتحفظ على الطالبين وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.


تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع مشاجرة بين طالبين خارج مدرسة الشهيد خالد حسانين بقرية برشوم دائرة مركز شرطة طوخ ووجود مصاب.


انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة وتبين أن المشاجرة بين طالبين شقيقين وطالب اخر ثالث وجميعهم بالصف الثالث الاعدادي حيث قاما الشققيين بالتعدي بالضرب على زميلهما الثالث عقب خروجهم من الامتحان ما أسفر عن اصابته في الرأس وتم نقله في حالة حرجة للمستشفى وتم إلقاء القبض على المتهمين وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

القليوبية طوخ الشهادة الإعدادية امتحانات محافظة القليوبية

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