الدقهلية.. ضبط 44 قطعة في حملة للتصدي لأجهزة التلوث السمعي بالسنبلاوين

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، حملة للتصدي لأجهزة الصوت والتلوث السمعي بمدينة السنبلاوين، تم خلالهما ضبط ومصادرة 44 قطعة متنوعة، وأكد على ضرورة استمرار تلك الجهود بشكل يومي، نهارا وليلا والتصدي لأي مخالفات في جميع الأماكن، ومنع كافة أشكال الإشغالات وإعاقة الطريق العام.

وكان المحافظ قد أصدر قرارا يقضي بالتصدي لكافة أسباب التلوث السمعي وإحداث الضوضاء بالشوارع، كلف فيه رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمتابعة اليومية، لحالة الإشغالات بالشوارع، والتصدي لظاهرة التلوث السمعي ومصادرة أجهزة الصوت والتحفظ على المركبات المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات، وإزالة أي تعديات أولا بأول.

و قام أحمد عرفة رئيس مركز ومدينةالسنبلاوين، بالإشراف على ومتابعة حملة لضبط أجهزة الصوت والتلوث السمعي ومكبرات الصوت والتكاتك، بالتنسيق مع مركز الشرطة، أسفرت عن ضبط ومصادرة، 31 سماعة، 5 تابلوه خشب سماعات، 4 جهاز بازوكا صغيرة، 2 جهاز تسجيل، 2 جهاز صب، بمشاركة نواب رئيس المدينة وإدارة الإشغالات والبيئة والحملة الميكانيكية، والتحفظ على المضبوطات بديوان عام رئاسة المدينة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات.