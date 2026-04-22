الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

حزب المصريين يهنئ الرئيس السيسي والقوات المسلحة بذكرى تحرير سيناء

المستشار حسين أبو العطا
المستشار حسين أبو العطا
حسن رضوان

تقدم المستشار حسين أبو العطا، عضو مجلس الشيوخ ورئيس حزب "المصريين"، بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى رجال القوات المسلحة البواسل، وجموع الشعب المصري العظيم، بمناسبة الذكرى الرابعة والأربعين لتحرير سيناء، مؤكدًا أن هذه المناسبة الوطنية الخالدة ستظل واحدة من أبرز المحطات المضيئة في تاريخ الدولة المصرية الحديث، وتجسد ملحمة وطنية عظيمة سطّرها أبطال القوات المسلحة بإرادة لا تعرف الانكسار وعزيمة راسخة في الدفاع عن تراب الوطن وصون مقدساته.

وقال "أبو العطا"، في بيان، اليوم الأربعاء، إن ذكرى تحرير سيناء تمثل رمزًا خالدًا للفخر والعزة الوطنية، وتؤكد أن الدولة المصرية كانت وما زالت قادرة على حماية أراضيها والحفاظ على مقدرات شعبها، بفضل تضحيات رجالها المخلصين الذين قدموا أرواحهم فداءً للوطن، مشيرًا إلى أن استعادة كامل أرض سيناء بعد سنوات من الاحتلال كانت انتصارًا سياسيًا وعسكريًا ودبلوماسيًا يعكس قوة الدولة المصرية ومؤسساتها الوطنية.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن القوات المسلحة المصرية أثبتت عبر التاريخ أنها الدرع والسيف، وأنها المؤسسة الوطنية الأكثر التزامًا بحماية الأمن القومي المصري في مواجهة مختلف التحديات، لافتًا إلى أن بطولات رجال الجيش المصري لم تتوقف عند معركة التحرير، وإنما امتدت لتشمل الحرب الشرسة ضد الإرهاب في سيناء، والتي نجحت الدولة خلالها في اقتلاع جذور التطرف واستعادة الأمن والاستقرار في تلك البقعة الغالية من أرض مصر.

وأضاف رئيس حزب "المصريين" أن القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أولت اهتمامًا غير مسبوق بتنمية شبه جزيرة سيناء، من خلال تنفيذ مشروعات قومية وتنموية عملاقة تهدف إلى تحويلها إلى منطقة جذب استثماري وتنموي متكامل، بما يعكس رؤية الدولة في الربط بين حماية الأرض وتنميتها، مؤكدًا أن معركة البناء لا تقل أهمية عن معركة التحرير، وأن ما تشهده سيناء اليوم من مشروعات في مجالات البنية التحتية، والطرق، والزراعة، والإسكان، يعكس إصرار الدولة على تحقيق التنمية المستدامة في جميع ربوعها.

وأشار "أبو العطا" إلى أن الاحتفال بهذه الذكرى الوطنية العظيمة يجب أن يكون دافعًا لتعزيز قيم الانتماء والولاء لدى الأجيال الجديدة، وتعريفهم بحجم التضحيات التي قدمها أبناء القوات المسلحة والشرطة المصرية من أجل الحفاظ على أمن الوطن واستقراره، مؤكدًا أن وعي الشباب بتاريخ وطنهم يمثل أحد أهم أدوات مواجهة الشائعات ومحاولات التشكيك في مؤسسات الدولة.

واختتم المستشار حسين أبو العطا بالتأكيد على أن ذكرى تحرير سيناء ستظل شاهدًا حيًا على قوة الإرادة المصرية، وقدرة الشعب المصري على تجاوز التحديات والانتصار في أصعب اللحظات، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصر قيادةً وجيشًا وشعبًا، وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار والتقدم.

بي إم دبليو الفئة السابعة 2027 الفيس ليفت.. رفاهية أكثر بلمسة مستقبلية

BMW 7
BMW 7
BMW 7

سلاح سرى لصحتك.. تعرف على فوائد لحم الحمام

سلاح سرى لصحتك.. تعرف على فوائد لحم الحمام
سلاح سرى لصحتك.. تعرف على فوائد لحم الحمام
سلاح سرى لصحتك.. تعرف على فوائد لحم الحمام

تضامن الشرقية تقيم معرضا لتوزيع ملابس جديدة بالمجان في قرى الحسينية

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

بتكلفة 7 مليون و900 ألف جنيه.. تركيب بلاط الإنترلوك بمنطقة كفر الحوت بالشرقية

انتر لوك
انتر لوك
انتر لوك

