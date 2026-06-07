مفيش قرار رسمي.. كواليس أزمة مهرجان الإسكندرية السينمائي بدورته الـ42

كشفت الناقدة الفنية نسرين عبدالعزيز تفاصيل جديدة وكواليس أزمة مهرجان الإسكندرية السينمائي بدورته الـ 42.

وقالت نسرين عبدالعزيز في لقائها مع الإعلامية نهاد سمير، ببرنامج صباح البلد عبر قناة صدى البلد، «مفاجأة في حد ذاته، إن مهرجان ثبت نفسه لسنين طويلة، ونجاح المهرجان في الاستمرارية، فلما نوصل للدورة الـ 42 وهناك توجه بدون قرار رسمي حتى الآن بأن يتم إيقاف هذا المهرجان».

وتابعت الناقدة الفنية: «هناك رؤية خاصة باللجنة العليا للمهرجانات أن المهرجان لابد إن يكون له رسالة فنية وسياسية واجتماعية، وإذا فقد هذه الرسالة أو بدأت تقل أهميتها المفروض نعيد نظر تاني في هذا المهرجان، إذا كانت الدورات مثلاً الحديثة أقل كفاءة أو تأثير عن الدورات القديمة».

واستكملت: «أنا مع فكرة إنه إذا كان عندي مهرجان ثابت معايا لحد الدورة الـ 41، موجود وفيه أفلام وعندي جمهور وفيه عروض وبرنامج يُحترم، المفروض أدّي إنذار إذا كان فيه بعض المشكلات اللي ظهرت أو بعض الملاحظات عليه، لا يتم إيقافه جذريًا ومن حقهم عليّ أقول لهم فيه 1، 2، 3 دي بعض الملاحظات ونتداركها، لكن إحنا نوقف ده تخوف إن ميبقاش إيقاف مؤقت، ده يبقى إيقاف دائم فالمهرجان يبقى مش موجود على الساحة».

وقالت الناقدة الفنية أيضًا: «وطبعًا رئيس المهرجان هو حابب إن يكون فيه دماء جديدة لإدارة هذا المهرجان، من حبه لهذا المهرجان ومن إحساسه بإن هو الأب الروحي له، فطبيعي هو عايز إن يكون فيه دماء جديدة، أعتقد إنه مش متضايق بالعكس هو شايف إن ده لمصلحة المهرجان».