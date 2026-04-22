رئيس الشيوخ يهنئ الرئيس السيسي بذكرى تحرير سيناء ويؤكد: ملحمة وطنية تتجدد بالتنمية والوفاء

بعث المستشار عصام فريد، رئيس مجلس الشيوخ، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة الذكرى الرابعة والأربعين لتحرير سيناء.

وأعرب رئيس مجلس الشيوخ، في مستهل برقيته، عن خالص تهانيه وأصدق تمنياته للرئيس، بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن أعضاء المجلس، بهذه المناسبة الوطنية الخالدة، التي تمثل علامة مضيئة في تاريخ مصر الحديث.

وأكد أن ذكرى تحرير سيناء تجسد ملحمة وطنية عظيمة، توّجت بتضحيات أبناء مصر الأوفياء، وعكست في الوقت ذاته كفاءة الدبلوماسية المصرية وحنكة قيادتها خلال مفاوضات السلام في مرحلة دقيقة من عمر الوطن.

وأشار إلى أن مجلس الشيوخ يستحضر، بكل فخر واعتزاز، بطولات وتضحيات أبطال حرب أكتوبر، داعيًا الله أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته، وأن يحفظ رجال القوات المسلحة المصرية الذين يواصلون أداء مهامهم الوطنية في حماية البلاد وصون مقدراتها.

كما جدّد رئيس المجلس تقديره لجهود الرئيس السيسي في دفع عجلة التنمية الشاملة في شبه جزيرة سيناء، مؤكدًا أن هذه الجهود تعكس إيمانًا راسخًا بأهمية سيناء كجزء لا يتجزأ من أرض الوطن.

واختتم برقيته بالدعاء للرئيس بدوام التوفيق والسداد، ولمصر وشعبها بمزيد من الأمن والاستقرار والتقدم والازدهار في ظل قيادته.