الرئيس اللبناني: اتصالات لتمديد مهلة وقف إطلاق النار بين لبنان والكيان الإسرائيلي

كشف الرئيس اللبناني العماد جوزاف عون، عن اتصالات جارية لتمديد مهلة وقف إطلاق النار بين لبنان والكيان الإسرائيلي، مؤكدا أنه لن يدخر جهدا في سبيل إنهاء الأوضاع التي يعيشها لبنان حاليا.

وأكد عون، في تصريحات أوردها مكتب الإعلام بالرئاسة اللبنانية، أهمية تفاعل اللبنانيين مع وحدة الموقف الوطني لتقوية الفريق اللبناني المفاوض خلال المفاوضات المقرر أن تنطلق بعد تثبيت وقف إطلاق النار، مشددا على أنه "لا تنازل ولا مساومة ولا تسليم إلا لما يحقق السيادة اللبنانية ومصلحة جميع اللبنانيين".

وجدد التأكيد على أن المفاوضات التي يتم التحضير لها ترتكز على وقف اعتداءات الكيان الإسرائيلي كليا وتحقيق انسحاب قواته من الأراضي اللبنانية وعودة الأسرى وانتشار الجيش حتى الحدود الدولية، والبدء بإعادة إعمار ما تهدم خلال الحرب، معتبرا أن عودة النازحين إلى قراهم هي من الأولويات.

ودعا الرئيس اللبناني إلى الحرص على تطبيق التدابير التي اتخذها مجلس الوزراء، وتعزيز القوى العسكرية والأمنية المنتشرة في العاصمة بيروت ومختلف المناطق اللبنانية والتنسيق بين الأجهزة الأمنية، ليأتي العمل متكاملا بما يحقق مصلحة المواطنين عموما والنازحين خصوصا.