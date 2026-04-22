ترامب: من المرجح بدء محادثات السلام مع إيران الجمعة المقبلة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم /الأربعاء/ إنه "من الممكن" بدء جولة ثانية من محادثات السلام مع إيران ابتداءً من يوم الجمعة المقبلة.

وأوضح ترامب - في تصريح خاص لصحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية رداً على سؤال حول تصريحات مسئولين باكستانيين للصحيفة - أن المحادثات قد تكون ممكنة خلال "36 إلى 72 ساعة"، أجاب برسالة نصية قائلاً: "هذا ممكن".

وعلى الرغم من التحذيرات الشديدة من كلا الجانبين وعمليات اعتراض السفن التجارية المتبادلة في مضيق هرمز وحوله، فقد صمد وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران منذ توقيعه قبل أسبوعين، وأعلن ترامب أمس الثلاثاء أنه يمدد وقف إطلاق النار إلى أجل غير مسمى لإتاحة الوقت للنظام الإيراني لصياغة رد موحد على عرضه لاتفاق سلام أوسع.

كما حثت باكستان، التي لعبت دور الوسيط بين واشنطن وطهران، الجانبين على الجلوس مرة أخرى لجولة جديدة من المحادثات المباشرة بعد أن توسطت في أول اتفاق لوقف إطلاق النار في إسلام أباد في أوائل أبريل.

