الليلة الكبيرة مجانا بالمتحف المصري الكبير ضمن فعالية GEM Family Weekend

في إطار دعم وزارة الثقافة لنشر الأنشطة الثقافية وإتاحة العروض المسرحية للجمهور خارج المسارح التقليدية، وتحت رعاية الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة، يقدم البيت الفني للمسرح، التابع لقطاع المسرح برئاسة الدكتور أيمن الشيوي، أوبريت العرائس الشهير «الليلة الكبيرة» من إنتاج فرقة مسرح القاهرة للعرائس بقيادة الدكتور أسامة محمد علي، وذلك مجانًا لزوار المتحف المصري الكبير ضمن فعالية GEM Family Weekend.

ومن المقرر أن يُعرض الأوبريت يومي الجمعة 24 أبريل 2026 والسبت 25 أبريل 2026، ويُقدَّم مرتين يوميًا مجاناً خلال الفترة من 12 ظهرًا حتى 8 مساءً، وذلك وفقًا لنظام أسبقية الحضور لزوار المتحف، ضمن البرنامج الثقافي الذي ينظمه المُشغّل.

ويأتي هذا التعاون في إطار توجه وزارة الثقافة لتوسيع انتشار العروض المسرحية وإتاحتها لجمهور أوسع، من خلال تقديم أحد عروض البيت الفني للمسرح داخل المتحف المصري الكبير، بما يعزز دمج الفنون داخل الفضاءات الثقافية والسياحية الكبرى.

ويُعد أوبريت «الليلة الكبيرة» من أبرز أعمال مسرح القاهرة للعرائس وأحد أهم أعمال التراث المسرحي المصري، حيث يقدم لوحة فنية تجسد أجواء المولد الشعبي المصري بأسلوب يجمع بين الكلمة والموسيقى والعرائس، ليظل حاضرًا في الذاكرة الثقافية عبر أجيال متعددة.

يُذكر أن الأوبريت من كلمات الشاعر الراحل صلاح جاهين، وألحان الموسيقار الراحل سيد مكاوي، وتصميم عرائس الفنان الراحل ناجي شاكر، وإخراج الراحل صلاح السقا، وديكور الفنان مصطفى كامل، ليظل أحد أبرز إنتاجات البيت الفني للمسرح التي حافظت على خصوصيتها وتأثيرها في وجدان الجمهور المصري.

