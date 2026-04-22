أحمد العوضي يوجّه رسالة لجمهوره: ممنوع تقلدني في حاجة وحشة دي مسؤوليتي

وجه الفنان أحمد العوضي رسالة لجمهوره ومتابعيه، مشيراً الي حرصه على تقديم أعمال قريبة من الناس دون التأثير السلبي عليهم، مشددًا على مسؤوليته الفنية ورفضه تقليد أي سلوك غير صحيح.



وشارك العوضي مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"من ظهوره في برنامج "صاحبة السعادة" مع الإعلامية إسعاد يونس، تحدث خلاله عن رغبته الدائمة في تقديم أعمال درامية تعبر عن الناس البسطاء وتصل لقلوبهم.

وأضاف: "ببقى كل همي كل سنة إني أعمل مسلسل الناس والبيوت يلمسهم لأني من منطقة شعبية، وبحب أقدم للناس اللي أنا منهم اعمال يحبوها ويتفاعلوا معاها ويحسوا إن أحمد واحد منهم، وإن أنا قريب من الناس وهما قريبين منهم، حتى لو تشابهت الأعمال وبقيت شعبي، من غير ما أصدر لهم حاجة مينفعش يقلدوني فيها دا المهم ودا دوري".



اتم العوضي: "ممنوع تقلدني في حاجة وحشة.. دي مسؤوليتي".

ويذكر أن آخر أعمال أحمد العوض في رمضان 2026/ مسلسل "علي كلاي" بطولة درة، بيومي فؤاد، يارا السكري، محمود البزاوي، وآخرين، وتأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبد السلام.