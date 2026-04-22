خارطة طريق لبناء الإنسان.. 10 توصيات علمية لمؤتمر الدعوة الإسلامية

أصدر المؤتمر العلمي الدولي الخامس لكلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة، جامعة الأزهر، تحت عنوان: «الدعوة الإسلامية وبناء الإنسان في عالم متغير»، 10 توصيات علمية جاءت في صورة خارطة طريق لبناء الإنسان في ظل التحولات العالمية المتسارعة، وذلك عقب جلسات علمية مكثفة ومناقشات موسعة شارك فيها نخبة من العلماء والباحثين من داخل مصر وخارجها، ألقاها أ.د. صلاح الباجوري وكيل كلية الدعوة الإسلامية الدراسات العليا والبحوث.

وأكدت التوصيات أن قضية بناء الإنسان تمثل حجر الزاوية في نهضة الأمم واستقرار الحضارات، وأن الرسالة الإلهية جاءت لتشكيل الإنسان بناءً متوازنًا في أبعاده العقدية والمعرفية والروحية والسلوكية، بما يحقق وظيفته في الاستخلاف وعمارة الأرض، في إطار رؤية إسلامية شاملة تستوعب تحديات العصر وتحولاته المتسارعة.

وانطلاقًا من ذلك، خلص المؤتمر إلى مجموعة من التوصيات التي تستهدف تفعيل الدور العلمي والدعوي والتربوي في بناء الإنسان، من أبرزها:

أولا: قيام المجامع العلمية والجامعات الشرعية بوضع إطار علمي مؤصل لمفهوم بناء الإنسان في الإسلام، وتضمينه في المناهج الدراسية والبرامج التدريبية.

ثانيا: إعادة صياغة الخطاب الدعوي ليكون موجهًا لبناء الإنسان الواعي القادر على الفهم والمشاركة، لا مجرد التلقي السلبي.

ثالثا: تطوير المناهج التعليمية بما يعزز مهارات التفكير النقدي، وربط المعرفة بالواقع، ومواجهة فوضى المعلومات.

رابعًا: دعم الدراسات والمشروعات البحثية المتعلقة بالنوازل والقضايا المعاصرة وربطها بصناع القرار.

خامسًا: تعزيز دور المؤسسات الدينية الوسطية، وعلى رأسها الأزهر الشريف، في تصحيح المفاهيم ومواجهة الانحرافات الفكرية.

سادسًا: تفعيل التكامل بين وزارات الإعلام والثقافة والمؤسسات الدعوية لإنتاج محتوى معرفي رصين، ومواجهة الخطابات المتطرفة والشبهات الفكرية.

سابعًا: إطلاق برامج وطنية شاملة لبناء الإنسان تتكامل فيها الأدوار بين وزارات التعليم والشباب والتضامن، مع دعم دور الأسرة ومراكز الشباب في التنشئة المتوازنة.

ثامنًا: تنفيذ برامج توعوية مشتركة بين المؤسسات الدينية والقانونية لترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات، ودعم المراكز الإسلامية بالخارج ببرامج تعليمية ودعوية منضبطة.

تاسعًا: دمج التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في التعليم والدعوة تحت إشراف علمي متخصص لضمان الاستخدام الرشيد في نشر المعرفة الصحيحة.

عاشرًا: وضع خطط استراتيجية لتنمية رأس المال البشري في إطار رؤية مصر 2030، بما يسهم في اكتشاف الطاقات ورعاية الكفاءات وبناء نماذج قيادية ملهمة.

واختُتمت التوصيات بالتأكيد على ضرورة استمرار التعاون بين المؤسسات الدينية والعلمية والتربوية والإعلامية، من أجل إعداد إنسان متوازن يجمع بين العلم والقيم، وقادر على مواجهة تحديات العصر والمشاركة الفاعلة في بناء مجتمعه، مع الدعاء بأن يحفظ الله مصر والأزهر الشريف ويكتب لهما دوام الريادة والازدهار.