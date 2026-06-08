بينهم 3 أشقاء.. مصرع شخص وإصابة 5 آخرين في تصادم سيارة بحاجز خرساني بالبحيرة

شهد الطريق الزراعي القاهرة - الإسكندرية بمحافظة البحيرة، وقوع حادث تصادم سيارة "بيجو" بالحاجز الخرساني فوق كوبري الكينج في الاتجاه المؤدي إلى محافظة الإسكندرية، مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 5 آخرين بجروح ونزيف وكسور متفرقة بأنحاء الجسم.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، قد تلقت إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر الدوار، يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة بالحاجز الخرساني على الطريق الزراعي بنطاق مركز كفر الدوار.

وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية وقوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وعدد من سيارات الإسعاف لنقل الضحايا والمصابين وتسيير الحركة المرورية التي توقفت جزئيا جراء الحادث.

أسفر الحادث عن وفاة شحاتة السيد محمد إبراهيم عمارة، 66 عاما، مقيم مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، حيث وصل إلى المستشفى جثة هامدة، كما أسفر الحادث عن إصابة 5 آخرين بينهم سيدة و3 أشقاء يقيمون بمحافظة الإسكندرية وهم: حسناء شحاته السيد، 34 عاما، حسناء محمد هاشم، 9 سنوات، وحمزة محمد هاشم، 6 سنوات، وزينب محمد هاشم، عامًا، والذين أصيبوا بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، بالإضافة إلى إصابة محمود سعيد كامل، 45 عاما، بنزيف في البطن وكسر بالعمود الفقري.

وجرى نقل جثة المتوفى إلى ثلاجة حفظ بمستشفى كفر الدوار العام تحت تصرف جهات التحقيق، والمصابين لذات المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية والرعاية الطبية المكثفة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة لعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والوقوف على الملابسات الفنية للحادث.