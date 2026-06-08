قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نقاط القوة والضعف لـ المنتخب النيوزيلندي قبل مواجهة مصر.. كأس العالم 2026
الرئيس الكوري الجنوبي: الهجوم الصاروخي الإيراني على السفينة "نامو" في هرمز لم يكن متعمدا
200 جنيه رسوم التقدم لامتحانات المواد التخصصية للمرة الواحدة بقانون التعليم
رئيس صحة النواب: مصر تمتلك مقومات فريدة تؤهلها لتترأس خارطة السياحة العلاجية عالمياً
الأهلي يعتذر.. التفاصيل الكاملة لـ تعرض نجل مدرب الزمالك لـ الإعتداء
الأهلي يقترب من التعاقد مع مدرب برتغالي.. وفرج عامر يكشف التفاصيل
رئيس صحة النواب: السياحة العلاجية تعزز القوة الناعمة لمصر وتدعم النقد الأجنبي
سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 8 يونيو
إلغاء امتحان الشهادة الإعدادية لطالبة بالجيزة وإحالة طاقم اللجنة بالكامل للتحقيق
رغم الهجمات الإيرانية الإسرائيلية.. الأردن: الحركة الجوية تعمل بشكل طبيعي
قوة للاحتلال الإسرائيلي تتوغل في قرية معرية بريف درعا الغربي
طهران: نعلن وقف عملياتنا.. ترامب: إسرائيل وإيران تتطلعان إلى وقف فوري لإطلاق النار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

نقاط القوة والضعف لـ المنتخب النيوزيلندي قبل مواجهة مصر.. كأس العالم 2026

منتخب نيوزيلندا
منتخب نيوزيلندا

يترقب عشاق الساحرة المستديرة حول العالم بدء منافسات بطولة كأس العالم 2026 المقام بالنظام المشترك في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك والمقرر انطلاقها في الفترة بين 11 نونيو و 19 يوليو 2026.

تقام مباراة مصر ونيوزيلندا في الساعة الرابعة فجر يوم الاثنين 22 يونيو وسط ترقب كبير نظرا لكونها ضمن الاستحقاقات الرسمية لكأس العالم 2026 وتطلع المنتخبان للعبور إلى الدور المقبل.

وتنقل مباراة مصر ونيوزيلندا عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري لبطولة كأس العالم 2026.

نقاط القوة للمنتخب النيوزيلندي قبل مباراة مصر 

يعتمد منتخب نيوزيلندا على اللعب المباشر وتمرير الكرة للوصول سريعًا إلى مرمى فريق الخصم بعيدا عن أسلوب اللعب المعقد والاستحواذ.

ولتخطي لقاء نيوزيلندا من جانب المنتخب المصري بسلام يجب عدم الاندفاع للأمام بشكل مبالغ فيه وعدم ترك مساحات واسعة خلف خط الدفاع من قبل لاعبي المنتخب الوطني حيث يمتلك المنتخب النيوزيلندي أجنحة سريعة قادرة على التحول من الدفاع إلى الهجوم في لحظات معدودة.


نقاط الضعف للمنتخب النيوزلندي قبل مباراة مصر

بالرغم من نقاط القوة لمنتخب نيوزيلندا الإ أن لديهم نقاط ضعف من الممكن استغلالها من قبل لاعبي المنتخب الوطني المصري وتتمثل في تعامل الدفاع مع الكرات العرضية بشكل سيئ إلى جانب تمركزاتهم داخل منطقة الجزاء وتحديد الرقابة على لاعبي الخصم.

وشهد استقبال مرمى منتخب نيوزيلندا 5 أهداف 3 من كرات عرضية مباشرة قابلها مستوى دفاعي سيئ خلال آخر مباراتين أمام هايتي و إنجلترا.

ويمكن أن يسبب لاعبي منتخب الفراعنة الوطني مشاكل دفاعية كبيرة جدًا لدفاع منتخب نيوزيلاندا إذ استغلوا التحرك الجيد ولعب الأطراف لعرضيات متقنة في التوقيت الصحيح.

كأس العالم منتخب مصر منتخب نيوزيلندا مصر ضد نيوزيلندا مباراة مصر ونيوزيلندا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنزين

أسعار البنزين والسولار اليوم الإثنين

الأهلي والزمالك

صفقة مفاجأة.. لاعب الزمالك يقترب من الانتقال إلى الأهلي

الدواجن

تغيرات مفاجئة في أسعار الفراخ بالأسواق اليوم.. الكيلو بكام؟

الذهب

تشتري ولا تبيع.. نصائح مهمة من شعبة الذهب للمواطنين بعد هبوط الأسعار

الذهب

وصل لأدنى مستوى.. مفاجأة بسعر الذهب عيار 21

سكن لكل المصريين 9

شقق جاهزة للتسليم.. موعد طرح «سكن لكل المصريين 9» ونظام التقسيط حتى 20 عامًا

الاهلي

10 ملايين دولار.. هل يواجه الأهلي المصري فرق الهلال والنصر وإنتر ميامي في موسم الرياض؟

البيض

لأول مرة منذ سنوات.. أسعار البيض بأقل من 70 جنيها ومفاجأة في ثمن البلدي

ترشيحاتنا

جانب من الاجتماع

شراكة مؤسسية لتعزيز الصادرات الغذائية ورفع كفاءة المشاركة في المعارض الدولية

احمد الوكيل

أحمد الوكيل: مصر تتحول إلى مركز إقليمي للتصنيع والتصدير عبر شراكات استثمارية مع الصين

جانب من الاجتماع

وزيرة الإسكان تتابع موقف مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة القليوبية ومدينة العبور

بالصور

لا شكاوي من امتحانات الشهادة الإعدادية في يومها الرابع بالشرقية

تعليم الشرقية
تعليم الشرقية
تعليم الشرقية

رئيس المنطقة الشرقية الأزهرية يتابع سير امتحانات الشهادة الثانوية بمقر لجنة معهد النحال الابتدائي

ازهر الشرقية
ازهر الشرقية
ازهر الشرقية

فيديو

مجتبي خامنئي

اختفاء غامض وملصقات ساخرة.. مكافأة 5 دولارات للعثور على مجتبى خامنئي

موعد تصوير «ولاد رزق 4» وآخر تطورات «السلم والثعبان 3»

رسميًا.. موعد تصوير ولاد رزق 4 وآخر تطورات السلم والثعبان 3

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: إما القاهرة أو الفوضى!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: ميثاق الأثر في فلسفة الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الـ AI ينافس شاكيرا عالميا

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع.. قناة السويس الجديدة للعبور الآمن للاقتصاد المصري

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : هل يتم التضحية بـ نتنياهو من أجل إسرائيل؟!

المزيد