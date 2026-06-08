نقاط القوة والضعف لـ المنتخب النيوزيلندي قبل مواجهة مصر.. كأس العالم 2026

يترقب عشاق الساحرة المستديرة حول العالم بدء منافسات بطولة كأس العالم 2026 المقام بالنظام المشترك في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك والمقرر انطلاقها في الفترة بين 11 نونيو و 19 يوليو 2026.

تقام مباراة مصر ونيوزيلندا في الساعة الرابعة فجر يوم الاثنين 22 يونيو وسط ترقب كبير نظرا لكونها ضمن الاستحقاقات الرسمية لكأس العالم 2026 وتطلع المنتخبان للعبور إلى الدور المقبل.

وتنقل مباراة مصر ونيوزيلندا عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري لبطولة كأس العالم 2026.

نقاط القوة للمنتخب النيوزيلندي قبل مباراة مصر

يعتمد منتخب نيوزيلندا على اللعب المباشر وتمرير الكرة للوصول سريعًا إلى مرمى فريق الخصم بعيدا عن أسلوب اللعب المعقد والاستحواذ.

ولتخطي لقاء نيوزيلندا من جانب المنتخب المصري بسلام يجب عدم الاندفاع للأمام بشكل مبالغ فيه وعدم ترك مساحات واسعة خلف خط الدفاع من قبل لاعبي المنتخب الوطني حيث يمتلك المنتخب النيوزيلندي أجنحة سريعة قادرة على التحول من الدفاع إلى الهجوم في لحظات معدودة.



نقاط الضعف للمنتخب النيوزلندي قبل مباراة مصر

بالرغم من نقاط القوة لمنتخب نيوزيلندا الإ أن لديهم نقاط ضعف من الممكن استغلالها من قبل لاعبي المنتخب الوطني المصري وتتمثل في تعامل الدفاع مع الكرات العرضية بشكل سيئ إلى جانب تمركزاتهم داخل منطقة الجزاء وتحديد الرقابة على لاعبي الخصم.

وشهد استقبال مرمى منتخب نيوزيلندا 5 أهداف 3 من كرات عرضية مباشرة قابلها مستوى دفاعي سيئ خلال آخر مباراتين أمام هايتي و إنجلترا.

ويمكن أن يسبب لاعبي منتخب الفراعنة الوطني مشاكل دفاعية كبيرة جدًا لدفاع منتخب نيوزيلاندا إذ استغلوا التحرك الجيد ولعب الأطراف لعرضيات متقنة في التوقيت الصحيح.