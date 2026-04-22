قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البيت الأبيض: استيلاء إيران على سفينتين لا يُعد خرقًا للهدنة مع واشنطن
موعد تطبيق التوقيت الصيفي في مصر.. تقديم الساعة رسميًا في هذا التوقيت
نواب لـ”صدى البلد”: تشريعات ضد التزييف وزواج الأطفال.. والإنترنت تحت رقابة الدولة
جهود إنقاذ الملاحة في مضيق هرمز والوساطة بين واشنطن وطهران | تفاصيل
الهيئة القومية لسكك حديد مصر تعلن موعد بدء العمل بالتوقيت الصيفي
الاتحاد الأوروبي يقر قرضًا بـ90 مليار يورو لأوكرانيا وعقوبات جديدة على روسيا
ليس بيراميدز.. إبراهيم عادل يتوقع بطل الدورى لهذا الموسم
تم تحريفها.. ثروت سويلم يوضح حقيقة تصريحاته بشأن عدم تأجيل مباريات الزمالك
واشنطن تعترض ناقلات نفط إيرانية وتوسع نطاق الضغوط البحرية على طهران
سقوط متسارع لإدارة ترامب.. 4 وزراء يغادرون مناصبهم في أقل من شهر
قبل تطبيق التوقيت الصيفي.. تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23 أبريل
ترامب: لا يوجد إطار زمني للحرب في إيران ولا داعي للعجلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

الجلسة الخامسة بمؤتمر الدعوة تؤكد أهمية النقد الهادف وبناء الإنسان وفق المنهج الإسلامي

محمد صبري عبد الرحيم

شهدت فعاليات المؤتمر العلمي الدولي الخامس لكلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة - جامعة الأزهر، المنعقد تحت عنوان: «الدعوة الإسلامية وبناء الإنسان في عالمٍ متغير»، جلسة علمية ضمن أعمال المؤتمر، حيث ركزت مناقشاتها على دور النقد الهادف في البناء الدعوي، وأهمية الاستفادة من المناهج الفكرية المختلفة في تعزيز بناء الإنسان وتنمية وعيه.


وترأس الجلسة كلّ من أ.د/ أحمد عبد المرضي، عميد كلية القرآن الكريم بطنطا، وأ.د/ عادل محمود عبد الخالق الأستاذ المتفرغ بكلية الدعوة الإسلامية، حيث تناولت الجلسة عددًا من الأوراق البحثية التي ناقشت قضايا دعوية وفكرية متنوعة في إطار بناء الإنسان وفق رؤية إسلامية متكاملة.


واستعرض الباحثون مجموعة من الدراسات العلمية، من بينها بحث حول البناء المعرفي للداعية وأثرها في الفكر الإنساني، والمقاصد الدعوية لبناء الإنسان في ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية، مع التركيز على مفاهيم عبادة الله، وتزكية النفس، وعمارة الكون، كما تناولت أبحاث أخرى أطوار النمو الإنساني والدلالات الإسلامية المرتبطة ببناء الإنسان، إضافة إلى عرض منهج إسلامي متكامل في بناء الإنسان قائم على الجمع بين العلم والإدراك، وربطهما بالقيم الإيمانية.


كما ناقشت الجلسة دور السنة النبوية في تنمية المهارات والقدرات الإنسانية، من خلال طرح تطبيقي يبرز كيف أسهمت التوجيهات النبوية في إعداد إنسان متوازن يجمع بين الكفاءة والخلق، وقادر على التفاعل الإيجابي مع متطلبات الحياة، وأكد المشاركون أن المنهج الإسلامي يتميز بشموليته، حيث يجمع بين البناء الروحي والعقلي والمهاري، بما يسهم في إعداد شخصية متكاملة.


وشددت توصيات الجلسة على أهمية ترسيخ ثقافة النقد البناء في الخطاب الدعوي، بما يسهم في تصحيح المسارات الفكرية وتعزيز الوعي، إلى جانب ضرورة تطوير المناهج التعليمية والدعوية بما يواكب التحديات المعاصرة، ويعزز دور المؤسسات في بناء الإنسان القادر على الفهم والإبداع، في ظل ما يشهده العالم من تحولات متسارعة.


جدير بالذكر، أن المؤتمر العلمي الدولي الخامس لكلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة – جامعة الأزهر، الذي انطلقت فعالياته اليوم الأربعاء 22 أبريل 2026، يأتي امتدادًا لسلسلة من المؤتمرات العلمية الرصينة التي تحرص الكلية على تنظيمها سنويًا؛ بهدف مواكبة مستجدات الواقع، وبحث القضايا الدعوية والفكرية المعاصرة برؤية علمية متوازنة، ويركز المؤتمر هذا العام على إبراز دور الدعوة الإسلامية في بناء الإنسان المتكامل فكرًا وسلوكًا، وتعزيز منظومة القيم في ظل ما يشهده العالم من تحولات متسارعة، إلى جانب طرح رؤى عملية لتجديد الخطاب الدعوي وتفعيل أدواته بما يتناسب مع متطلبات العصر، بما يسهم في ترسيخ منهج الوسطية والاعتدال وخدمة قضايا المجتمع.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم

الموز عند 41 جنيهًا والتفاح يقترب من 60 جنيهًا.. وتراجع في سعر الطماطم وعدد من الخضروات

زيزو

قنبلة زيزو تهز الزمالك.. 82 مليون في مهب الجدل وقرار مخفي يشعل الصراع .. اعرف القصة كاملة

وفاة مدرس في المنوفية

وفاة معلم شاب بأزمة قلبية تثير الحزن في المنوفية

خطوات اضافة الزوجة والأبناء على بطاقة التموين

بحد أقصى 4 أفراد.. خطوات إضافة الزوجة والأبناء على التموين

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه في 17 بنكا بختام تعاملات اليوم

الزمالك وبيراميدز

مفاجأة بشأن حكم مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري

كشف اثري

صدفة تقود إلى كنز مدفون| كشف اثري ضخم يظهر أثناء حفر ملعب في الشرقية.. والأهالي يروون التفاصيل الكاملة

الطقس

ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة.. وتحذيرات من موجة حارة تضرب البلاد

ترشيحاتنا

الهلال الأحمر

الهلال الأحمر يمد خدماته الصحية بإطلاق قافلة طبية شاملة إلى «حميثرة» بالبحر الأحمر

وزيرة التضامن

التضامن تشارك في احتفالية "يوم الأثر الجماعي" لمؤسسة دروسوس بالجامعة الأمريكية

مؤسسة زاهي حواس

مؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث تستعرض "مستقبل المتحف المصري" في ندوة حاشدة بقصر الأمير طاز

بالصور

7 خطوات.. احمي الأماكن الحساسة من التهيّج والعدوى في الصيف

احمي الأماكن الحساسة من التهيّج والعدوى فى الصيف
احمي الأماكن الحساسة من التهيّج والعدوى فى الصيف
احمي الأماكن الحساسة من التهيّج والعدوى فى الصيف

‏لأول مرة.. السيارات الكهربائية تصبح أرخص من البنزين في المملكة المتحدة

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

مرحاض داخل السيارة.. ابتكار غير تقليدي من سيريس

مرحاض داخل السيارة
مرحاض داخل السيارة
مرحاض داخل السيارة

طريقة عمل آيس كريم الفانيليا البيتي بقوام ناعم وكريمي

طريقة عمل آيس كريم الفانيليا البيتي بقوام ناعم وكريمي
طريقة عمل آيس كريم الفانيليا البيتي بقوام ناعم وكريمي
طريقة عمل آيس كريم الفانيليا البيتي بقوام ناعم وكريمي

فيديو

منة شلبي

منهم ياسمين عبد العزيز ويسرا.. نجوم الفن يقدمون واجب العزاء في وفاة والد منة شلبي

صورة من الفيديو

تجار مواشي وشنطة فلوس| حكاية نقطة بمليون جنيه في فرح بالغربية.. المعازيم يكشفون القصة

حكاية بطل

طلقته بواحد واقع.. المتحدث العسكري ينشر برومو جديد لحكاية بطل| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل الغول

وائل الغول يكتب: من الجولان إلى الباشان.. هل بدأ "الاستيطان المقنع" في سوريا؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمسي

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: بدائل دول الخليج لإنقاذ اقتصادهم بعيدا عن مضيق هرمز

علي صالح

علي صالح يكتب: هل غدرت الولايات المتحدة بدول الخليج؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاحتواء.. هل هو فطرة أنثى أم مسؤولية رجل؟

المزيد