ديني

الجلسة الرابعة بمؤتمر الدعوة توصي بتعزيز الوعي الرقمي والأمن السيبراني

فعاليات المؤتمر العلمي الدولي الخامس
فعاليات المؤتمر العلمي الدولي الخامس
محمد صبري عبد الرحيم

شهدت فعاليات المؤتمر العلمي الدولي الخامس لكلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة - جامعة الأزهر، المنعقد تحت عنوان: «الدعوة الإسلامية وبناء الإنسان في عالمٍ متغير»، مناقشات موسعة خلال الجلسة الرابعة، حيث خلص المشاركون إلى أهمية تعزيز برامج التدريب والتوعية بالأمن السيبراني، في إطار تطوير الخطاب الديني والإعلامي، بما يسهم في حماية الوعي المجتمعي، خاصة لدى فئة الشباب، في ظل التحديات الرقمية المتسارعة.


وجاءت الجلسة برئاسة كل من أ.د/ جمال الهواري، عميد كلية التربية بنين بالقاهرة، وأ.د/ خالد عبد العال، عميد كلية أصول الدين والدعوة بالمنوفية، وأ.د/ محمد كركور، الأستاذ بكلية الدعوة الإسلامية، حيث تناولت الجلسة عددًا من القضايا الفكرية والعقدية المرتبطة ببناء الإنسان، من خلال المحور الثاني الذي ركز على أسس التكوين العقدي وأثره في تشكيل الشخصية المتوازنة.


وناقش الباحثون خلال الجلسة عدة أوراق علمية تناولت قضايا محورية، من بينها: مرتكزات عقيدة القضاء والقدر وأثرها في بناء الشخصية الدعوية، وتكوين الشباب في المنهج النبوي وأثره في بناء الإنسان المعاصر، إلى جانب عرض لمشكلة الشر في التصور الإلحادي والردود عليها، فضلًا عن إبراز ملامح البناء العقدي في فكر الشيخ الرائد محمد زكي الدين إبراهيم، ودور النقد الهادف في إصلاح المجتمعات وتعزيز تماسكها.


كما استعرضت إحدى الأوراق البحثية سبل تطوير الأداء الدعوي الرقمي لطلاب كلية الدعوة، باعتباره مدخلًا مهمًا لإعداد الداعية المعاصر القادر على التعامل مع أدوات العصر والتواصل الفعال عبر المنصات الرقمية، وهو ما يتسق مع أهداف المؤتمر في تجديد الخطاب الدعوي وتفعيل آلياته.


وأكد المشاركون أن بناء الإنسان في العصر الحديث لم يعد مقتصرًا على الجوانب المعرفية فقط، بل يتطلب تكاملًا بين البناء العقدي، والتأهيل الفكري، والوعي التكنولوجي، بما يمكن الأفراد من التفاعل الإيجابي مع الواقع، ومواجهة التحديات الفكرية والإعلامية، مشددين على أن الأمن السيبراني أصبح ضرورة ملحة لحماية العقول من مخاطر الفضاء الرقمي.


ويأتي ذلك في إطار أهداف المؤتمر الرامية إلى تقديم رؤى علمية وعملية تسهم في بناء الإنسان المتكامل، وتعزيز منظومة القيم، وترسيخ منهج الوسطية والاعتدال، بما يدعم دور الأزهر الشريف في مواجهة التحديات المعاصرة وخدمة قضايا المجتمع.


جدير بالذكر، أن المؤتمر العلمي الدولي الخامس لكلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة – جامعة الأزهر، الذي انطلقت فعالياته اليوم الأربعاء 22 أبريل 2026، يأتي امتدادًا لسلسلة من المؤتمرات العلمية الرصينة التي تحرص الكلية على تنظيمها سنويًا؛ بهدف مواكبة مستجدات الواقع، وبحث القضايا الدعوية والفكرية المعاصرة برؤية علمية متوازنة، ويركز المؤتمر هذا العام على إبراز دور الدعوة الإسلامية في بناء الإنسان المتكامل فكرًا وسلوكًا، وتعزيز منظومة القيم في ظل ما يشهده العالم من تحولات متسارعة، إلى جانب طرح رؤى عملية لتجديد الخطاب الدعوي وتفعيل أدواته بما يتناسب مع متطلبات العصر، بما يسهم في ترسيخ منهج الوسطية والاعتدال وخدمة قضايا المجتمع.

مؤتمر الدعوة الإسلامية الجلسة الرابعة بمؤتمر الدعوة بناء الإنسان المعاصر الدعوة الإسلامية وبناء الإنسان جامعة الأزهر الأزهر

7 خطوات.. احمي الأماكن الحساسة من التهيّج والعدوى في الصيف

