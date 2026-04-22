الجلسة الثالثة بمؤتمر الدعوة تؤكد شمولية بناء الإنسان في الإسلام في جميع أطوار حياته

شهدت فعاليات المؤتمر العلمي الدولي الخامس لكلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة - جامعة الأزهر، المنعقد تحت عنوان: «الدعوة الإسلامية وبناء الإنسان في عالمٍ متغير»، انعقاد الجلسة الثالثة، حيث تناولت عددًا من القضايا العلمية والدعوية المرتبطة ببناء الإنسان وفق المنهج الإسلامي الشامل، الذي يجمع بين الجوانب العقدية والقيمية والسلوكية.



وترأس الجلسة كل من أ.د/ محمود عبد الله عبد الرحمن، عميد كلية أصول الدين والدعوة بطنطا، وأ.د/ خالد عباس، عميد كلية اللغات والترجمة بالقاهرة، بمشاركة أ.د/ محمد صلاح عبده، أستاذ العقيدة والفلسفة بكلية الدراسات الإسلامية بنات الزقازيق، وأ.د/ صابر أحمد طه محمد، الأستاذ المتفرغ، والعميد الأسبق لكلية الدعوة الإسلامية، وأ.د/ محمد يوسف خضر الأستاذ بكلية الدعوة الإسلامية، حيث شهدت الجلسة تنوعًا في الأطروحات البحثية التي عكست اهتمامًا متكاملًا بقضية بناء الإنسان في مختلف مراحله وأبعاده.



وناقش المشاركون عددًا من الأبحاث، من أبرزها دراسة بعنوان «الإنسان تحت رعاية الله من الميلاد إلى الوفاة» التي أبرزت عناية الإسلام بالإنسان في جميع أطوار حياته، إلى جانب بحث «قيم القرآن وأثرها في بناء الإنسان» الذي أكد مركزية القيم القرآنية في تشكيل الشخصية المسلمة المتوازنة، كما تناولت الجلسة موضوع دعوة ذوي الإعاقة السمعية، من حيث الأسس المنهجية وأبرز التحديات، في تأكيد على شمولية الخطاب الدعوي وحرصه على الوصول إلى مختلف فئات المجتمع دون استثناء.

كما استعرضت الجلسة أبحاثًا تناولت توجيهات السنة النبوية وأثرها في السلوك الإنساني، خاصة في المناسبات الاجتماعية، بما يعزز قيم التراحم والتكافل، فضلًا عن بحث حول "دور التصوف في بناء الداعية من خلال التراث الإسلامي"، وما يحمله من أبعاد روحية وتربوية تسهم في تهذيب النفس وصقل الشخصية الدعوية.



وأكد المشاركون أن بناء الإنسان في المنظور الإسلامي عملية متكاملة تبدأ من ترسيخ العقيدة، وتمر ببناء القيم، وتنتهي بتكوين سلوك إيجابي فاعل في المجتمع، مشددين على أهمية تطوير الخطاب الدعوي ليكون أكثر شمولًا ومرونة، وقادرًا على التعامل مع القضايا المعاصرة، بما يحقق مقاصد الشريعة في الإصلاح والإعمار، ويعزز من دور الأزهر الشريف في نشر الفكر الوسطي المستنير.



جدير بالذكر، أن المؤتمر العلمي الدولي الخامس لكلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة – جامعة الأزهر، الذي انطلقت فعالياته اليوم الأربعاء 22 أبريل 2026، يأتي امتدادًا لسلسلة من المؤتمرات العلمية الرصينة التي تحرص الكلية على تنظيمها سنويًا؛ بهدف مواكبة مستجدات الواقع، وبحث القضايا الدعوية والفكرية المعاصرة برؤية علمية متوازنة، ويركز المؤتمر هذا العام على إبراز دور الدعوة الإسلامية في بناء الإنسان المتكامل فكرًا وسلوكًا، وتعزيز منظومة القيم في ظل ما يشهده العالم من تحولات متسارعة، إلى جانب طرح رؤى عملية لتجديد الخطاب الدعوي وتفعيل أدواته بما يتناسب مع متطلبات العصر، بما يسهم في ترسيخ منهج الوسطية والاعتدال وخدمة قضايا المجتمع.