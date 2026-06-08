قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
متابعة مكثفة في امتحان الرياضيات البحتة للقسم العلمي بالثانوية الأزهرية
مدرب منتخب إنجلترا يثير الجدل بشأن بيلينجهام قبل انطلاق كأس العالم
تشكيل المصري لمواجهة إنبي في الدور النهائي لكأس عاصمة مصر
مفتي الجمهورية: نشر الوعي وتصحيح المفاهيم ضرورة وطنية لمواجهة الفتن والتحديات
عازمون على إسعاد الجماهير.. حسام حسن: تمثيل مصر في كأس العالم لاعبًا ومدربًا شرف كبير
لغز "الباليستي" المنطلق من اليمن.. السعودية تكشف تفاصيل سقوط صاروخ على حدودها
1600 جنيه على بطاقة التموين.. تفاصيل خطة التحول إلى الدعم النقدي وموعد التطبيق
الداخلية تكشف تفاصيل فيديو احتجاز شخص داخل محل بالمعادي
ما موقف الامتحانات؟... تفاصيل قرار إجازة رأس السنة الهجرية 2026
رئيس الوزراء يشهد اتفاقيتي تشغيل وشراء الطاقة لمحطة رياح جبل الزيت بقيمة 420 مليون دولار
تحديد المركز الثالث بكأس العاصمة.. شوط أول سلبى بين زد ووادى دجلة
رفع الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأمين إلى 600 مليون جنيه لدعم قوة السوق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تشكيل المصري لمواجهة إنبي في الدور النهائي لكأس عاصمة مصر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
محمد الغزاوى

أعلن الكابتن عماد النحاس المدير الفني للنادى المصري تشكيل المصري لمباراة انبي بمباراة الدور النهائي لكأس عاصمة مصر.

التشكيل الأساسي 

 محمود حمدي لحراسة المرمى 
 

كريم العراقي، باهر المحمدي، مصطفى العش ، عمرو سعداوي، لخط الظهر. 


محمد مخلوف، حسن علي   كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط.


أحمد القرموطي ، عبد الرحيم دغموم ، محمد الشامي  كثلاثي ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد منذر طمين.

وضمت قائمة بدلاء المصري، كل من: عصام ثروت ، خالد صبحي ، صلاح محسن ، كريم بامبو ،  محمود حمادة ،  يوسف الجوهري ، ميدو جابر ، أسامة الزمراوي ، عمر الساعي.

المصري النادى المصري كأس عاصمة مصر أنبى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنزين

أسعار البنزين والسولار اليوم الإثنين

سعر الذهب في مصر

1000 جنيه| هبوط سريع يضرب سعر الذهب في مصر

الذهب

تشتري ولا تبيع.. نصائح مهمة من شعبة الذهب للمواطنين بعد هبوط الأسعار

الذهب

وصل لأدنى مستوى.. مفاجأة بسعر الذهب عيار 21

الدواجن

الفراخ نزلت 26 جنيها.. سعر الدواجن والبيض اليوم

مباراة الأهلي والزمالك للناشئين

الأهلي يعتذر.. التفاصيل الكاملة لـ تعرض نجل مدرب الزمالك لـ الإعتداء

مرصد الأزهر يحذر من تريند منتشر بين المراهقين والشباب يؤدى إلى الموت

مرصد الأزهر يحذر من تريند منتشر بين المراهقين والشباب يؤدى إلى الموت

الطماطم

كيلو الطماطم ينخفض 55 جنيها.. الزراعة تحدد موعد الارتفاعات الجديدة

ترشيحاتنا

مباحثات مصرية – قبرصية في واشنطن لتعزيز الشراكة الاستراتيجية وتسريع مشروعات الغاز الإقليمية

مباحثات مصرية قبرصية في واشنطن لتعزيز الشراكة الإستراتيجية وتسريع مشروعات الغاز الإقليمية

البنوك

وداعًا لزيارة الفروع.. البنوك المصرية تستعد لإتاحة فتح الحسابات إلكترونيًا

البورصة المصرية

طرح بنك القاهرة بالبورصة في الربع الأخير.. و10 شركات بترول تستعد للقيد المؤقت

بالصور

بتنام الساعة كام.. عادة يفعلها الملايين قبل النوم قد تزيد خطر السكتة الدماغية

عادة يفعلها الملايين قبل النوم قد تزيد خطر السكتة الدماغية
عادة يفعلها الملايين قبل النوم قد تزيد خطر السكتة الدماغية
عادة يفعلها الملايين قبل النوم قد تزيد خطر السكتة الدماغية

هل الغيرة دليل حب؟ خبراء يجيبون

هل الغيرة دليل حب؟
هل الغيرة دليل حب؟
هل الغيرة دليل حب؟

ماذا يحدث للجسم عند تناول البطيخ يوميًا في الصيف؟

البطخ
البطخ
البطخ

لا شكاوي من امتحانات الشهادة الإعدادية في يومها الرابع بالشرقية

تعليم الشرقية
تعليم الشرقية
تعليم الشرقية

فيديو

مجتبي خامنئي

اختفاء غامض وملصقات ساخرة.. مكافأة 5 دولارات للعثور على مجتبى خامنئي

موعد تصوير «ولاد رزق 4» وآخر تطورات «السلم والثعبان 3»

رسميًا.. موعد تصوير ولاد رزق 4 وآخر تطورات السلم والثعبان 3

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: إما القاهرة أو الفوضى!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: ميثاق الأثر في فلسفة الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الـ AI ينافس شاكيرا عالميا

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع.. قناة السويس الجديدة للعبور الآمن للاقتصاد المصري

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : هل يتم التضحية بـ نتنياهو من أجل إسرائيل؟!

المزيد