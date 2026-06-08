تشكيل المصري لمواجهة إنبي في الدور النهائي لكأس عاصمة مصر

أعلن الكابتن عماد النحاس المدير الفني للنادى المصري تشكيل المصري لمباراة انبي بمباراة الدور النهائي لكأس عاصمة مصر.

التشكيل الأساسي

محمود حمدي لحراسة المرمى



كريم العراقي، باهر المحمدي، مصطفى العش ، عمرو سعداوي، لخط الظهر.



محمد مخلوف، حسن علي كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط.



أحمد القرموطي ، عبد الرحيم دغموم ، محمد الشامي كثلاثي ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد منذر طمين.

وضمت قائمة بدلاء المصري، كل من: عصام ثروت ، خالد صبحي ، صلاح محسن ، كريم بامبو ، محمود حمادة ، يوسف الجوهري ، ميدو جابر ، أسامة الزمراوي ، عمر الساعي.