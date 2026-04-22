الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

رئيس قطاع المعاهد: الأزهر يقدم خطابا دعويا متجدداً يجمع بين التأصيل الشرعي ومراعاة الواقع

رئيس قطاع المعاهد الأزهرية
رئيس قطاع المعاهد الأزهرية
محمد صبري عبد الرحيم

أكد الدكتور أحمد الشرقاوي، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أن المؤتمر الدولي الذي تنظمه كلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة -جامعة الأزهر، برعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، يمثل تجسيدًا عمليًا لمقاصد الشريعة الإسلامية، من خلال ربطها بواقع الحياة المعاصرة بمختلف وسائلها  سيما الوسائط الرقمية، بما يعزز الدور التاريخي والريادي للأزهر في خدمة الدعوة ونشر قيمها السمحة، وبناء الإنسان القادر على الفهم الصحيح والمتوازن للدين.


وأوضح الشرقاوي، خلال كلمته، أن انعقاد المؤتمر يأتي في إطار جهود الأزهر المستمرة لتقديم خطاب دعوي متجدد يجمع بين التأصيل الشرعي ومراعاة الواقع، مؤكدًا أن مقاصد الشريعة لا تنفصل عن حياة الناس، بل تستهدف تحقيق مصالحهم، وترسيخ قيم العدل والرحمة والتعايش. وأضاف أن المؤتمر يعكس رسالة الأزهر القائمة على الجمع بين الأصالة والمعاصرة، بما يحقق التوازن بين الثوابت الشرعية والمتغيرات المتسارعة، خاصة في ظل تحديات العصر الرقمي التي تتطلب فهمًا أعمق لطبيعة التحولات الفكرية والثقافية.


وأشار إلى أن بعض الأطروحات التي ترفع شعارات الحرية والعدالة قد تبتعد في مضمونها عن هذه القيم، مما يستوجب مواجهتها بالوعي والعلم؛ لأنها تسهم في تفتيت الروابط الإنسانية وزعزعة استقرار المجتمعات. ولفت إلى أن المؤتمر يمثل إعلانًا حيًا لقيم الشريعة العليا، التي تقوم على حفظ الدين والنفس والعقل والعرض والمال، مؤكدًا ما نص عليه قانون الأزهر من كونه هيئة علمية كبرى تضطلع بحفظ التراث ونشر صحيح الإسلام.


واختتم رئيس قطاع المعاهد الأزهرية كلمته بالتأكيد على أهمية ضبط الخطاب الدعوي في ظل التسارع الرقمي، والدعوة إلى ترسيخ منظومة أخلاقية متكاملة مستمدة من هدي النبي ﷺ، إلى جانب دعم دور المؤسسات في بناء الإنسان وحماية العقول من الانحرافات الفكرية، بما يحقق مقاصد الإسلام في الإصلاح والإعمار، ويعزز استقرار المجتمع وتماسكه.

