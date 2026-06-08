إيركايرو تدشن أولى رحلاتها المباشرة من بورتو البرتغالية إلى العلمين الجديدة

استقبل مطار العلمين الدولي أولى رحلات شركة إيركايرو القادمة مباشرة من مدينة بورتو البرتغالية و على متنها 180 راكب في خطوة جديدة تعكس نجاح استراتيجية الشركة التوسعية في الأسواق الأوروبية، ودورها الرائد في دعم حركة السياحة الوافدة إلى مصر وتعزيز الربط الجوي بين المقاصد السياحية المصرية والأسواق الدولية.

وتُعد إيركايرو شركة الطيران المصرية الوحيدة التي تُسيّر رحلات جوية مباشرة بين مصر والبرتغال، بما يسهم في فتح أسواق سياحية جديدة أمام المقصد المصري ويعزز من فرص جذب مزيد من السائحين الأوروبيين، خاصة إلى مدينة العلمين الجديدة التي تشهد نموًا متسارعًا كواحدة من أبرز الوجهات السياحية الحديثة في المنطقة.

وفي هذا السياق، صرّح حسين شريف، رئيس مجلس إدارة شركة إيركايرو "نفخر بإطلاق أولى رحلاتنا المباشرة من مدينة بورتو البرتغالية إلى مدينة العلمين الجديدة، في إطار خطط الشركة المستمرة للتوسع في الأسواق الواعدة وتعزيز شبكة خطوطها الدولية. وتمثل هذه الرحلة إضافة مهمة إلى عملياتنا التشغيلية، وتؤكد التزام إيركايرو بدعم حركة السياحة الوافدة إلى مصر وفتح آفاق جديدة أمام السائحين لزيارة المقاصد المصرية المتنوعة.. و تابعوا الأسواق الجديدة التى ستخدمها آيركايرو."

وأضاف "تُعد إيركايرو الناقل الجوي المصري الوحيد الذي يربط مصر والبرتغال برحلات مباشرة، كما أصبحت أكبر ناقل جوي مصري متخصص و مشارك فى جذب السياحة الوافدة إلى مصر، وهو ما يعكس الثقة المتزايدة من شركائنا ومنظمي الرحلات الدوليين في جودة خدمات الشركة وقدرتها على تلبية احتياجات الأسواق المختلفة المصدرة للحركة السياحية"

وأكد شريف أن الشركة حافظت على انتظام عملياتها التشغيلية خلال الفترة الحالية رغم التحديات والأحداث الإقليمية والدولية الراهنة "إيركايرو لم تقم بإلغاء أي من رحلاتها الجوية المجدولة خلال الفترة الماضية، واستمرت في تشغيل رحلاتها وفق الخطط التشغيلية المعتمدة، باستثناء الحالات المرتبطة بالظروف القاهرة الخارجة عن إرادة الشركة، مثل إغلاق بعض المطارات أو صدور قيود تشغيلية من الجهات المختصة أو أي أحداث استثنائية تؤثر على سلامة الحركة الجوية."

وأشار إلى أن هذا الالتزام يعكس حرص الشركة على الوفاء بتعاقداتها مع شركائها من منظمي الرحلات وشركات السياحة، والحفاظ على ثقة العملاء والمسافرين، إلى جانب دعم استراتيجية الدولة المصرية الرامية إلى تعزيز الحركة السياحية وزيادة أعداد السائحين الوافدين.

ويأتي تشغيل خط بورتو – العلمين ضمن خطة إيركايرو لمواصلة التوسع في الأسواق الأوروبية، وترسيخ مكانتها كشريك رئيسي في دعم قطاع السياحة المصري، من خلال شبكة متنامية من الرحلات المنتظمة والعارضة التي تربط مصر بالعديد من الوجهات الدولية، بما يسهم في تعزيز مكانة المقصد السياحي المصري على خريطة السياحة العالمية