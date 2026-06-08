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مقترح برلماني لإنشاء وزارة جديدة بمصر بشأن «الأمن السيبراني»
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

مقترح برلماني لإنشاء وزارة جديدة بمصر بشأن «الأمن السيبراني»

النائب المهندس سالمان السيوطي
النائب المهندس سالمان السيوطي
حسن رضوان

تقدم النائب المهندس سالمان السيوطي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، باقتراح برغبة إلى مجلس النواب لإنشاء وزارة مستقلة للأمن السيبراني، وذلك استنادًا إلى المادة (133) من الدستور والمادة (234) من اللائحة الداخلية للمجلس.

وأكد السيوطي في بيان له اليوم، أن الأمن السيبراني أصبح أحد أهم ركائز الأمن القومي في العصر الحديث، في ظل تزايد التحديات الرقمية وارتباط هذا الملف بحماية البيانات والمعلومات السيادية والبنية التحتية الرقمية للدولة، مشددًا على ضرورة وجود كيان حكومي مستقل ومتخصص يتولى إدارة هذا القطاع الحيوي.

تعزيز جهود الدولة لتأمين قواعد البيانات الحكومية

وأوضح عضو مجلس النواب أن الوزارة المقترحة ستسهم في تعزيز جهود الدولة لتأمين قواعد البيانات الحكومية، ومواجهة جرائم الاختراق والابتزاز والتصيد الإلكتروني، فضلًا عن حماية المؤسسات الاقتصادية والمالية والخدمية من المخاطر والهجمات السيبرانية المتزايدة.

وأشار إلى أن إنشاء وزارة للأمن السيبراني يستهدف حماية الأمن القومي المصري من الحروب والهجمات الإلكترونية الحديثة، ودعم التحول الرقمي الآمن، وإعداد كوادر وطنية متخصصة في مجالات الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، إلى جانب إنشاء مراكز متقدمة للرصد والاستجابة السريعة للحوادث السيبرانية.

كما أكد أن المقترح يدعم تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجال الأمن المعلوماتي والتقني، ونشر الوعي المجتمعي بمخاطر الاستخدام غير الآمن للتكنولوجيا الحديثة.

واختتم السيوطي اقتراحه بالتأكيد على أن إنشاء وزارة مستقلة للأمن السيبراني يمثل خطوة مهمة لمواكبة التحول الرقمي الشامل الذي تشهده الدولة، مطالبًا بإحالته إلى لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب لدراسته وإبداء الرأي بشأنه.

النائب المهندس سالمان السيوطي مجلس النواب حزب حماة الوطن

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