مش جايين للتمثيل المشرف.. ماذا قال نجوم المنتخب قبل ضربة البداية في المونديال؟

رفع نجوم منتخب مصر الوطني شعار التحدي قبل ضربة البداية في كأس العالم 2026 بـ أمريكا وكندا والمكسيك الذي تنطلق منافساته يوم الخميس القادم.

ويشارك منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن ضمن منافسات مونديال 2026 في المجموعة التي ضمت منتخبات بلجيكا ونيوزيلندا وإيران.

وأكد نجوم منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن على عدم التواجد ضمن كبار العالم ةفي المونديال من أجل التمثيل المشرف.

حسام حسن

أكد حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، أن التأهل إلى كأس العالم يمثل خطوة مهمة في مشوار الكرة المصرية، مشددًا على أن المنتخب يمتلك مقومات تسمح له بالظهور بشكل دائم في البطولة العالمية وتحقيق نتائج أفضل في المستقبل.

جاءت تصريحات حسام حسن خلال حديثه عبر شبكة سكاي سبورتس، حيث عبّر عن سعادته الكبيرة بالتواجد داخل الجهاز الفني للمنتخب في هذه المرحلة المهمة، مؤكدًا أن المسؤولية الحالية تختلف تمامًا عن تجربته السابقة كلاعب في كأس العالم 1990.

وقال حسام حسن: «الحمد لله على تواجدنا في كأس العالم، ومنتخب مصر يستحق يكون متواجد في كأس العالم أكتر من كده».

وأضاف: «سعيد إني كنت موجود مع المنتخب في كأس عالم 90 كلاعب، ومتواجد حاليًا كمدير فني للمنتخب، شرف كبير ليا إني أكون مع منتخب مصر ومعايا اللاعبين اللي إن شاء الله يسعدوا الجماهير المصرية والعربية كلها».

وأكد المدير الفني لمنتخب مصر جاهزية الفريق الذهنية والفنية: «إحنا بناخد بالأسباب، وجايين عايزين نعمل حاجة، وبندرس الخصم كويس، وعارفين إمكانياتنا كويس، واللاعبين بينهم احترام وحب وأجواء جميلة، وجايين عشان نفرح الشعب المصري».

محمد صلاح

أكد قائد منتخب مصر محمد صلاح ، على أهمية التركيز خلال الفترة الحالية استعدادًا لبطولة كأس العالم 2026، مشددًا على ضرورة العمل بجدية داخل المعسكر لتحقيق أفضل جاهزية ممكنة.

وقال صلاح ، في تصريحات عبر شبكة «سكاي سبورتس»، إن الهدف الأساسي للمنتخب هو إسعاد الجماهير المصرية وتقديم أداء يليق بطموحاتهم، مضيفًا أن اللاعبين يسعون دائمًا لتقديم ما يجعل المشجعين فخورين بهم.

وأوضح نجم منتخب مصر، أن المجموعة في كأس العالم صعبة للغاية، وأن جميع المنتخبات تمتلك فرصًا متساوية في المنافسة على بطاقات التأهل، ما يتطلب تركيزًا كبيرًا منذ البداية.

وأشار صلاح، إلى أن المنتخب المصري سيبذل أقصى ما لديه داخل الملعب من أجل تحقيق نتائج إيجابية، مؤكدًا أن الطموح يمتد إلى التأهل ومواصلة المشوار في البطولة لأبعد نقطة ممكنة في مونديال 2026.

محمد الشناوي

أكد محمد الشناوي، قائد وحارس مرمى منتخب مصر، أن حلمه الأكبر يتمثل في التتويج ببطولة كأس العالم، وذلك قبل مشاركة "الفراعنة" في النسخة المقبلة من البطولة.

وقال الشناوي في تصريحات للموقع الرسمي لـ الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA): "بالنسبة لي، أطمح إلى الفوز بكأس العالم. الأمر بالتأكيد صعب، لكن هدفي وطموحي يتمثلان في المشاركة في البطولة والتتويج بها".

وأضاف قائد المنتخب المصري أنه يدرك جيدًا حجم المنافسة وقوة المنتخبات المشاركة في المونديال، مشيرًا إلى أن اللاعبين يتحدثون باستمرار عن أهمية تقديم أفضل مستوى ممكن خلال البطولة.

وأوضح الشناوي أن المنتخب المصري يسعى للتقدم خطوة بخطوة، قائلًا: "أدرك تمامًا قوة المنتخبات المشاركة. نحن نتحدث فيما بيننا ونسعى لتجاوز الدور الأول خطوة بخطوة".

واختتم حارس الفراعنة تصريحاته بالتأكيد على طموحه الكبير، مضيفًا: "إذا سألتني عن حلمي، فسأقول إنه التتويج بكأس العالم"، في رسالة تعكس ثقة وإصرار لاعبي المنتخب المصري قبل خوض غمار البطولة العالمية.

حسام عبدالمجيد

أكد حسام عبد المجيد، نجم الزمالك والمنتخب، أن المشاركة في كأس العالم كانت حلمًا بالنسبة له، مشددا على أنه قال ذات مرة وهو طفل: “سألعب في كأس العالم”، لكني لم أعلم أن حلم الطفولة سيتحقق بهذه السرعة.

وتابع في حوار أجراه مع وكالة رويترز الإخبارية، على هامش مشاركته في معسكر منتخب مصر استعدادًا لكأس العالم: “من ​حقنا أن نرى مصر في الأدوار الإقصائية لكأس العالم، وأرى أننا نستطيع تجاوز دور المجموعات وأن نصل بعيدا في المونديال".

وأكمل: “نريد الفوز في كل مباراة وإن لم نفز فلا نخسر، ولم نأت إلى أمريكا للتمثيل المشرف فقط”.

وتابع: “حسام حسن يحفزنا دائما ويقول لنا إننا نستطيع وهذا يعطينا دفعة بأننا نستطيع تقديم شيء ما لمصر”.

وتابع: "لا أخشى أي لاعب في صفوف المنافسين لأني ألعب لمنتخب مصر، لكنني أهتم بالتفاصيل قبل المباريات وأشاهد مقاطع فيديو للمهاجمين، لكي أعرف نقاط ضعفعهم لاستغلالها"

وأضاف “ سعداء بوجود التؤام حسام وإبراهيم حسن على رأس قيادة المنتخب بسبب التاريخ الحافل لهم، وهذا يعطينا الثقة بفضل خبراتهم”.