ادعوا له.. تطورات جديدة بشأن حالة الفنان هاني شاكر.. فيديو

البهى عمرو

 شهدت الساحة الفنية خلال الفترة الأخيرة تداول عدد من الشائعات المتعلقة بالحالة الصحية للفنان هاني شاكر، ما أثار تساؤلات واسعة بين جمهوره ومتابعيه.

 وفي هذا السياق، تحركت نقابة المهن الموسيقية لتوضيح الحقيقة ونفت ما تم تداوله، مؤكدةً أهمية الاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الصحيحة بعيدًا عن صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد طارق مرتضى، المتحدث باسم نقابة المهن الموسيقية، أن الجميع في حالة حزن بسبب ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص الفنان هاني شاكر، موضحًا أن النقابة حذرت أكثر من مرة من تداول الأخبار غير الصحيحة، معربًا عن عتابه الشديد على بعض من ينشر أخبار غير صحيحة عن هاني شاكر.

وأضاف المتحدث باسم نقابة المهن الموسيقية، خلال حواره ببرنامج :" قلبك مع جمال شعبان" تقديم الدكتور جمال شعبان العميد السابق لمعهد القلب القومي، أنه لا يرى أي فائدة من نشر أخبار قد تتسبب في مشكلات للآخرين، خاصة إذا كانت غير صحيحة.

وكشف آخر التطورات بشأن حالة الفنان هاني شاكر، وقال إن الحالة حرجة، وأنه تعرض لانتكاسة صحية مرتبطة بالجهاز التنفسي، مؤكدًا أن النقابة لم تُخفِ شيئًا عن الجمهور، لكن سعي بعض الأشخاص وراء "التريند" يؤدي إلى نشر معلومات مغلوطة.

وأشار إلى أن هاني شاكر يتلقى العلاج في باريس، وأن كل ما تم نشره عن وفاته غير صحيح.

كشف صالح فرهود، رئيس الجالية المصرية في فرنسا، عن تطورات الحالة الصحية للفنان هاني شاكر، مؤكدًا أنه يخضع حاليًا للعلاج داخل أحد المستشفيات الفرنسية، وسط متابعة طبية دقيقة ومرافقة من أسرته.

وأوضح، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “كلمة أخيرة”، أن الحالة الصحية للفنان تشهد استقرارًا ملحوظًا، لافتًا إلى أنه ما زال يتلقى الرعاية داخل العناية المركزة، مع ظهور مؤشرات إيجابية على تحسن حالته واستجابته للعلاج، خاصة بعد بدء إجراءات تقليل الاعتماد على أجهزة التنفس الصناعي.

وأشار فرهود إلى أن الفريق الطبي يتابع الحالة بشكل مكثف، وأن المؤشرات الحالية تعكس تحسنًا تدريجيًا بفضل الاستجابة الجيدة للعلاج والرعاية الطبية المتقدمة.

وفيما يتعلق بتفاصيل الأزمة الصحية، أوضح أن هاني شاكر كان قد أجرى عملية جراحية في مصر حققت نجاحًا مبدئيًا، إلا أنه تعرض لاحقًا لبعض المضاعفات والضغوط الصحية التي استدعت سفره إلى فرنسا لاستكمال العلاج وبرنامج تأهيلي متخصص.


أكد ياسر قنطوش، محامي الفنان هاني شاكر، أن هاني شاكر يحتاج إلى الدعاء من جمهوره، لتجاوز المحنة الصحية التي يتعرض لها.

وقال قنطوش، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “يحدث في مصر”، عبر فضائية “ام بي سي مصر”، أن أسرة الفنان هاني شاكر مستاءة من شائعة وفاته، مؤكدا أنه لا بد من تحري صحة الأخبار قبل نشرها.

وتابع ، نهيب بالجميع تحري الدقة وعدم نشر أو تداول أي أخبار كاذبة تتعلق بالحالة الصحية للفنان الكبير هاني شاكر، فمثل هذه الأفعال تمثل جريمة يعاقب عليها القانون.


أكد الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن هناك شائعات كثيرة انتشرت خلال الأيام الماضية عن الفنان هاني شاكر، وأن معظمها غير صحيح، مشيرًا إلى أن الفنان يتلقى العلاج في باريس.

وأضاف، خلال برنامجه "قلبك مع جمال شعبان"، أن الفنان هاني شاكر يمر بأزمة صحية، وأن حالته حرجة، موضحًا أن كبير الجالية المصرية في فرنسا ذكر أنه يتلقى الرعاية الصحية هناك.

ادعوا له

 

ولفت إلى أن الفنان هاني شاكر يحتاج إلى الدعاء، داعيًا الجميع إلى الدعاء له بالشفاء، مؤكدًا أنه محب للخير، وقد مر بظروف صعبة، من بينها وفاة نجلته في سن الشباب.

هل الهواء داخل منزلك أخطر من الخارج؟
صورة من مشاركة وزيرة التضامن
رئيس الوزراء يستقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر لبحث تعزيز التعاون المشترك
كيف تحمي نفسك من الملوثات غير المرئية داخل المنزل؟
