بعد تعرّضه لأزمة صحية .. أنغام تدعو لـ هاني شاكر بالشفاء العاجل

شاركت الفنانة أنغام، مع جمهورها ومتابعيها الدعاء للفنان هاني شاكر، بعد تعرضه لأزمة صحية.

وكتبت أنغام عبر حسابها على انستجرام: “اللهم اشفيه وألبسه ثوب الصحة والعافية”.

وأكد ياسر قنطوش، محامي الفنان هاني شاكر، أن هاني شاكر يحتاج إلى الدعاء من جمهوره، لتجاوز المحنة الصحية التي يتعرض لها.

وقال “قنطوش”، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “يحدث في مصر”، عبر فضائية “ام بي سي مصر”، أن أسرة الفنان هاني شاكر مستاءة من شائعة وفاته، مؤكدا أنه لا بد من تحري صحة الأخبار قبل نشرها.

وتابع “قنطوش” نهيب بالجميع تحري الدقة وعدم نشر أو تداول أي أخبار كاذبة تتعلق بالحالة الصحية للفنان الكبير هاني شاكر، فمثل هذه الأفعال تمثل جريمة يعاقب عليها القانون.