الناس النصابة .. ريهام سعيد تثير الجدل برسالة غامضة على الفيس بوك

أثارت الإعلامية ريهام سعيد، الجدل عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، برسالة غامضة.

وكتبت ريهام سعيد: "قريب جدًا جدًا هحكي لكم حدوته الناس النصابة حدوتة هنتعلم منها كلنا عاملين بهوات وهما بلاش أقول وإزاي ممكن سيناريوهات تتكتب عشان التوقيع بين الناس وقطع الرزق يكون محتوم.. إخس بجد علي الإشكال الي الواحد قابلها في حياته ووثق فيها".

وكانت قد احتفلت الإعلامية ريهام سعيد بيوم عيد ميلادها الواحد و خمسين، بطريقتها الخاصة و شاركت صورة نادرة لها من زفافها ،حيث وجهت رسالة عبر حسابها علي مواقع التواصل.

وكتبت ريهام عبر حسابها علي موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك:" ١٩٩٢. ساعات الواحد بيحس ان عمره ضاع و السنين جريت لكن الحقيقة المهم ضاع في ايه . الشهر ده أنا 51 سنة راضية الحمد لله علي مسيرتي وعلي كل اللي قدمته و علي كل الخير الي ربنا كتب ليه اني أشارك فيه . راضيه عن نيتي اللي كانت دايما كويسة حبي للخير للي حواليه . دخلت في معارك مش بتاعتي عشان أدافع عن الحق مع ان محدش بيقف جنبي و مش ندمانة".

واضافت: "قابلت ناس وحشه كتير اوي اوي و حقيره و لسه بقابل . ناس ناكره للجميل و خاينه لكن ربنا بيعوض الواحد دايما بدعوه حلوه من مريض او ابتسامه صادقه من طفل بالدنيا كلها . حواليه كم شخص معدودين بيقولوا ان لسه الدنيا بخير الحمد لله ".