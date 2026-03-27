ريهام سعيد تهنئ سالي عبد السلام بمولودها

هنأت الإعلامية ريهام سعيد، زميلتها سالي عبد السلام، على مولودها الأول هارون.

وشاركت ريهام سعيد صورا تجمعها بسالي عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، وكتبت: “مبروك الله يجعله من الذرية الصالحة”.

وكانت قد أعلنت الإعلامية سالي عبد السلام عن استقبال مولودها الأول، والذي أطلقت عليه اسم “هارون مؤمن الباز”، وذلك بعد تعرضها لأزمة صحية مفاجئة استدعت التدخل والولادة العاجلة.

وكتبت سالي عبد السلام ، عبر حسابها الشخصي على إنستجرام: “ماشاء اللّٰه اللهم بارك رزقنا اللّٰه “هارون مؤمن الباز” بلا حول منا ولاقوة بكرم وفضل اللّه و بالدعاء و دعواتكم الحمد لله الحمدلله الحمدلله حمداً كثيراً”.

وتابعت: “الحمدلله يا ربى شكرا على كل دعواتكم وجبر ربنا و استجابته ..شكرا بجد دور البرد ده و الضغط ١٠٠/١٦٠ ومش بينزل و ظهر الزلال بنسبة ممكن تسبب لقدرالله تسمم حمل فجأة وكان لازم ولادة عاجلة! الحمدلله”.