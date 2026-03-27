ريهام سعيد: ياسمين عبد العزيز قدمت أفضل أداء في رمضان

أعربت الإعلامية ريهام سعيد عن إعجابها بمسلسل وننسي اللي كان لياسمين عبد العزيز وكريم فهمي الذي عرض طوال شهر رمضان الماضي.

وكتبت سعيد من خلال حسابها الشخصي فيس بوك: "ماحبتش اكتب غير لما انفرجت دي صوره من السنه الي فاتت و كان في ابداع حاصل ،. أنا بتفرج و فاهمه اني هاشوف تمثيل سيء و مسلسل وحش . ازاي ؟ ازاي ؟ ازاي ؟ ازاي سمعت ناس بتقول ان ياسمين تمثيلها سيء ؟؟ ازاي ؟؟ دي احسن مره مثلت في حياتها .

وتابعت: "وبعدين محدش جاب سيره كريم . هو في كده ؟ كريم لا يمكن تصدق او نحس لحظه انه مش رجب . ازاي عبقري كده . ممثل بارع و ممثله بارعه و مسلسل مكتوب تحفه . دي حتي انجي كيوان نضجت نضوج سريع جدا .حتي الفنانه الي بتحب الجارد بتاعها موقف مبرر . الوحيد الي حماها فطبيعي .انها تحبه عندي تحفظات كبيره علي الإخراج بس ياسمين عبد العزيز و كريم قهمي و كل الكاست ابدع يا كدابين . مش طبيعي الاراء الي ظهرت دي ابتديت اصدق موضوع اللجان المأجورة .الف مبروك لكل كاست العمل . حقيقي استمتعت .



ويشارك في بطولة العمل: ياسمين عبد العزيز وكريم فهمى، حيث حقق المسلسل نجاحًا ملحوظًا وتفاعلًا واسعًا من الجمهور في مصر والوطن العربي.