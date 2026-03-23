محمد الخيبرى: «وننسى اللى كان» مازال رقم 1 رغم انتهاء رمضان

أعرب المخرج محمد الخيبرى عن سعادته الكبيرة بتصدر مسلسله «وننسى اللى كان» قائمة الأعلى مشاهدة على منصة شاهد، بعد عرضه خلال موسم دراما رمضان 2026.

وكتب الخيبرى عبر حسابه على «إنستجرام»:«الحمد لله.. رمضان خلص والعيد بيخلص، و(وننسى اللى كان) لنجمة مصر والوطن العربي سوبر ستار ياسمين عبد العزيز ونجم مصر كريم فهمي مازال في صدارة منصة شاهد في مصر والوطن العربي وكندا».



كما أشار إلى أن المسلسل يُعرض بنظام الاشتراك على المنصة، مع إتاحة حلقة واحدة فقط بشكل مجاني للمشاهدين

ويشارك في بطولة العمل كل من النجمة ياسمين عبد العزيز والنجم كريم فهمى، حيث حقق المسلسل نجاحًا ملحوظًا وتفاعلًا واسعًا من الجمهور في مصر والوطن العربي.