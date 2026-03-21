عمرو محمود ياسين يكشف حقيقة تغير نهاية مسلسل وننسي اللي كان

كشف الفنان والكاتب عمرو محمود ياسين حقيقة تغير نهاية مسلسل وننسي اللي كان للفنانة ياسمين عبد العزيز الذي كان يعرض خلال هذا الموسم الرمضاني الحالي.

مسلسل وننسي اللي كان

وكتب عمرو محمود ياسين عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"هبدة كل سنة .. يقولك النهاية اتغيرت ..اولا مافيش مره بدخل فيها أي عمل و ببقى مش محدد النهاية ايه كإطار عام.. عشان ده أكتر شيء بيسهل رحلة الكتابة .. لاني عاوز أوصل لنقطة بعينها .. فاعندي هدف ..".

وتابع :ثانيا سيكونس مشاهد ال MMA اللي قبل مشهد النهاية ..ده معروف و متحدد من زمان لان الأمور دي عايزه تجهيز .. يعني لازم نعمل معاينة .. نحجز مكان .. نجهز ديكور .. اضاءه .. نحجز مجاميع .. يتعمل أوردر عمل .. الخ .. الخ .. و لسه كل ده مابتدناش التصوير اللي بياخد يوم كامل ع اقل تقديرو انتوا اكيد شفتوا الكواليتي اللي متقدم في المشاهد دي ..و ده كواليتي ماينفعش يبقى الو .. صباح الخير ..ماتيجوا نعمل مشاهد ضرب للركب و يلا بينا ! ".

وأضاف:" ايه السذاجة دي بجد؟ التصوير مش موضوع سهل ده معقد جدا و مليء بمئات التفاصيل ( و خصوصا لو أكشن)، ده غير ان البطولة اللي بيخوضها بدر السباعي و اللي أهلته لبطولات اهم كما ظهر في الفوتومونتاج الذي تلى البطولة كانت ضرورية لتأمين نهاية سعيدة ..لان مش معقول ان جليلة و بدر يقدروا يعيشوا حياة سوية في ظل وجود فجوة كبيرة بينهم ..! "

وأكمل :" يعني كان ضرورة دارمية محددة عندي من البداية بما اني من البداية ايضا مستهدف النهاية السعيدة .. فا الموضوع متفق عليه من بدري جدا و معروف للجميع .. حتى الاغنية كانت متحددة و متفق عليها من بدري ..(اغنية كله بيقلدك)، انا بستغرب قوي ان بعض الناس بتكلم الكلام ده !! و للاسف بعضهم بفترض فيه ان عنده خبرات بالعملية التصويرية و الانتاجية ..

و ده الشق الأول من البوست ..".

واستطرد :ؤ اما عن الشق الثاني فهو رسالة حب و تقدير مني لكل من هو آت .. لهم التقدير و الإحترام، اللي حصل في المشاهد دي (مشاهد ال MMA) من روعة في تنفيذها يعود الفضل فيها لقائمة كبيرة من الاسماء اولهم شركة الانتاج "صدف" لحسن عسيري و المنتجين المنفذين محمد عبدالوهاب و طارق فهمي و فريق الانتاج الكبير و ع راسهم المنتج الفني وليد الحسيني و المنتج الفني ايمن عباس ولاين بروديوسر عمرو الزيات و مدير ادارة الانتاج احمد عبدالرحيم .. و باقي فريق الانتاج .. و فنيا كل التقدير لمهندس الديكور الكبير م. سامر الجمال و فريقه

(المهندسين احمد صبري - ايلاريا نعيم ايه نافع - احمد هاني و محمود سامح و ماريز وديع ) هؤلاء قدموا مجهود كبير جدا و مدير التصوير المبدع و المتألق دائما أحمد زيتون و فريقه و أخص بالذكر( المصور حازم حمدي ومحمود زرزور و هيثم حليم و مزيكا )

و كذلك اللستايلست القدير سعيد رمزي و فريقه (اخص بالذكر شاهندا علي و حبيبة ) و المونتير المتميز و الكبير.. عمرو عاصم و فريقه و كل عناصر البوست بروداكشن و ايضا الابداع في تصميم المعارك من الموهوب جدا مصطفى كوكشا .. الذي قدم في العمل العديد من مشاهد الأكشن على مستوى عال للغايه بفهم كبير لمتطلبات الدراما (مش ضرب و خلاص) ..كما وجب ان أشيد بالكوتش شريف ماي ماي .."Zero " اللي هو بالأصل من أهل الفنان كريم فهمي و قام بتدريبه ليظهر بمستوى رائع في شهور قليلة و كانها لعبته من سنين .. كذلك وجبت الاشادة بالفنان كريم فهمي الذي بذل مجهود ضخم للغاية سواء بسيكونس الحلقة الاخيرة او بجميع مشاهد الأكشن ليقدمها بصورة مذهلة و مقنعة جدا".

وأختتم :" و اخيرا و ليس آخرا .. قائد كل هؤلاء مخرج العمل الاستاذ محمد الخبيري الذي بذل مجهودا خارقا لتنفيذ كل مشاهد المسلسل الصعبة بهذه الحرفية و الجودة و الإبداع ..و بعيدا عن مشاهد الأكشن لابد ان أشير ان فريق العمل كله بداية من الفنانة ياسمين عبدالعزيز و كريم فهمي و باقي الكاست مرورا بفريق الاخراج والتصوير و الاضاءه و الانتاج و الملابس و المونتاج و الديكور و الصوت (بقيادة م.عماد علوش) جميعهم قد قدموا مجهودا خرافيا من اجل الوصول الي اعلى مستوى من الجوده في ظل الظروف المتاحة و لا يفوتني هنا انا اسجل تقديري لفريق الاخراج بقيادة المخرج المنفذ هادي علي الذي قدم مجهود كبير .. و المخرج المنفذ محمد عبدالمجيد على دوره الهام و كذلك مساعد اول ضياء سيف و حبيبة أبو رية و مريم ماجد و عاطف الطيب وسلمى الصاوي و مريم حفظي و سعد احمد سعد لما قدموه جميعا من مجهود خرافي طوال تنفيذ المشروع .. كلنا بذلنا مجهود كبير جدا و قضينا ساعات عمل طويلة للغاية و المجهود كان غير عادي .. و الحمدلله ان هذا المجهود كان صداه ايجابي للغاية عند جمهور المسلسل و كل عام و انتم بخير ".

مسلسل «وننسى اللي كان» من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخيبري، ويشارك في بطولته إلى جانب ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي، كل من: شيرين رضا، خالد سرحان، منة فضالي، محمود ياسين جونيور، محمد لطفي، محمود حافظ، وإيهاب فهمي.

ويناقش «وننسى اللي كان» كواليس النجاح على المستويين النفسي والعاطفي، طارِحًا تساؤلات جوهرية حول قدرة الإنسان على تجاوز ماضيه، والثمن الذي قد يضطر لدفعه من أجل الحفاظ على مكانته في القمة.