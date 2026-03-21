حذف أغنية الله يجازيك لمصطفى كامل من اليوتيوب .. تعرف على السبب

في واقعة أثارت جدلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، تم حذف أغنية الله يجازيك للفنان مصطفى كامل من عدد من المنصات الرقمية، وذلك بعد ساعات قليلة من طرحها وتحقيقها نسب مشاهدة مرتفعة وتصدرها قوائم الترند.

وبحسب مصادر مطلعة، جاء قرار حذف الأغنية نتيجة شكوى رسمية تقدمت بها صفحة غير موثقة يعتقد أنها وهمية .

وعلى إثر ذلك، قامت المنصات المعنية بإيقاف بث الأغنية بشكل مؤقت لحين التحقق من صحة الشكوى.

الأغنية، التي لاقت تفاعلًا كبيرًا فور طرحها، أثارت اهتمام الجمهور بسبب كلماتها وأسلوبها الغنائي، ما ساهم في انتشارها السريع خلال وقت قياسي، إلا أن قرار الحذف المفاجئ فتح باب التساؤلات حول آليات التعامل مع شكاوى الملكية الفكرية، خاصة تلك الصادرة عن جهات غير واضحة الهوية.

ويتوجه الفنان مصطفى كامل إلى مباحث الإنترنت، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وكشف ملابسات حذف أغنيته الله يجازيك من منصة يوتيوب، وذلك بعد يومين من طرحها وتحقيقها انتشارًا واسعًا وتصدّرها قوائم الترند.

وجاء تحرك مصطفى كامل عقب حذف الأغنية بشكل مفاجئ، رغم النجاح الكبير الذي حققته منذ إطلاقها، حيث حصدت نسب مشاهدة مرتفعة وتفاعلاً ملحوظًا من الجمهور على مختلف منصات التواصل الاجتماعي.

وكان قد طرح مؤخرا الفنان مصطفى كامل أغنية جديدة بعنوان الله يجازيك وهي من كلمات أحمد شكري وألحان فارس فهمي وتوزيع مجدى داود وميكس وماستر إسلام غلاب .

كلمات الأغنية

وتقول كلمات الأغنية حبيتك واخذت بايدك قولت اعمل فى حياتك نقلة، طلعتك من تحت لأعلى حليتلك شكل الايام، ومصمم تفضل فى الوحلة

كان ناقصك ايه وانت معايا علشان تخلصلى وتهتم

ولا ده طبع وحاجة فى الدم

انا اكتر واحد حبيتك وطلعت فى حبك بتخم، الله يجازيك على اوجاعى لا طلعت حبيبى ولا بتاعى، الصدمة اللى انت ادتهالى ملهاش لا مبرر ولا داعى، طول عمرك سئ من جوه وشيطانك سايقك وبقوة

ولا عارف مين اللى حبيبك ولا حتى عدوك مين هو، خليك مع ناس بقى تشبه لك انا كنت زيادة اوى عليك .