ظهور جديد لـ شيرين عبد الوهاب في عيد الأم يثير الجدل علي مواقع التواصل الاجتماعي.. السبب

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو الفنانة شيرين عبد الوهاب رفقة بناتها أثناء أحتفالهم بعيد الأم ، وسط أجواء عائلية متميزة.

وبالبحث وجد أن الفيديو لم يكن حديثا بل يعود لعام 2020، ولكن قد أعاد منظم الحفلات أحمد ياسين نشره تزامنًا مع الاحتفال بـعيد الأم وسبق نشرة علي سنوات ماضية في هذا التوقيت من كل سنة.

وهو الأمر الذي دفع عددًا كبيرًا من المتابعين للاعتقاد بأنه يوثق أجواء الاحتفال هذا العام، الذين تداولوا المقطع على نطاق واسع مرفقًا بتهنئات وتعليقات مؤثرة.

وكان طارق مرتضى، المتحدث الرسمي لنقابة المهن الموسيقية، سبق أن كشف تفاصيل الحالة الصحية لـ الفنانة شيرين عبد الوهاب، وقال إن الفنانة تعاني من مشكلات صحية، ومن انكسارات، مطالبا الجميع بعدم نشر أخبار غير صحيحة عن النجوم.

وأضاف المتحدث الرسمي لنقابة المهن الموسيقية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد دياب، ومحمد جوهر، أن شيرين تعاني من وعكة صحية، وتعالج منها لعدة أيام، وستعود، وأن هذا الأمر طبيعي يحدث لأي شخص.