حقيقة الفيديو المتداول لاحتفال ابنتي شيرين عبد الوهاب بعيد الأم

أثار مقطع فيديو متداول يحتفل فيه ابنتا شيرين عبد الوهاب بعيد الأم مع والدتهما منا خلق حالة من الجدل حول ظهور النجمة شيرين مجددا للأضواء.

وتبين أن الفيديو قديم، إذ أعاد منظم الحفلات أحمد ياسين نشره عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام ويعود هذا الفيديو إلى عام 2022.

أول ظهور للفنانة شيرين عبد الوهاب

شاركت الفنانة شيرين عبد الوهاب فيديو جديدا لها، عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

وظهرت شيرين عبد الوهاب في الفيديو، رفقة ابنتها، في أثناء غناءها لإحدى أغانيها، وظهر عليها تغيرا كبيرا في شكلها بوزن زائد.

وأثار ظهور شيرين عبد الوهاب في هذا الفيديو، جدلا كبير بين متابعيها؛ بعد اختفاءها الفترة الأخيرة، وتعرضها لعدد من الوعكات الصحية.

وكان طارق مرتضى، المتحدث الرسمي لنقابة المهن الموسيقية، سبق أن كشف تفاصيل الحالة الصحية لـ الفنانة شيرين عبد الوهاب، وقال إن الفنانة تعاني من مشكلات صحية، ومن انكسارات، مطالبا الجميع بعدم نشر أخبار غير صحيحة عن النجوم.

وأضاف المتحدث الرسمي لنقابة المهن الموسيقية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد دياب، ومحمد جوهر، أن شيرين تعاني من وعكة صحية، وتعالج منها لعدة أيام، وستعود، وأن هذا الأمر طبيعي يحدث لأي شخص.