هيفاء وهبي تتعاون مع الشاعر عمرو سامي في أغنية جديدة

يشهد الشاعر عمرو سامي حالة من النشاط الفني خلال الفترة الحالية، حيث يعمل على عدد من المشاريع الغنائية الجديدة التي من المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع مجموعة من نجوم الغناء في الوطن العربي.

ومن بين أبرز هذه المشاريع أغنية جديدة تجمعه بالنجمة هيفاء وهبي، من كلمات عمرو سامي، وألحان إسلام زكي، وتوزيع سليمان دميان، والتي يجري العمل عليها حاليًا تمهيدًا لطرحها قريبًا.

ويأتي هذا التعاون بعد عدد من التجارب الناجحة التي قدمها عمرو سامي مؤخرًا مع مجموعة من النجوم، من بينهم كارول سماحة وأحمد سعد وشريف عبد المنعم ومحمد رأفت وسارة هيثم، حيث حققت هذه الأعمال حضورًا ملحوظًا لدى الجمهور.

ومن المنتظر أن يكشف عمرو سامي خلال الفترة القادمة عن عدد من المفاجآت الفنية والتعاونات الجديدة، في إطار سعيه لتقديم أعمال غنائية مميزة تضيف إلى مسيرته في مجال كتابة الأغنية.