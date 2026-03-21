عبد الفتاح الجريني يطرح ألبومه الجديد وسط تفاعل جماهيري واسع وتوقعات بنجاح كبير

في أجواء احتفالية متزامنة مع عيد الفطر المبارك، طرحت روتانا أحدث ألبومات النجم المغربي عبد الفتاح الجريني يحمل عنوان جريني "2.6"، في خطوة فنية جديدة تعكس تطوره الموسيقي وحرصه على التنوع والإبداع.

ويضم الألبوم باقة متميزة من الأغاني التي تجمع بين الطابعين الرومانسي والدرامي، حيث حرص الجريني على تقديم محتوى غنائي متنوع يلبي أذواق جمهوره في مختلف أنحاء الوطن العربي، كما شهد الألبوم تعاونات واسعة مع نخبة من كبار الشعراء والملحنين والموزعين، ما أضفى عليه ثراءً فنياً واضحاً من حيث الكلمات والألحان والتوزيع.

ويأتي الألبوم ليؤكد حرص الجريني على تقديم تجربة فنية متكاملة، حيث يتضمن عددًا من الأعمال المميزة، من بينها أغنية “أخبار البعد إيه” من كلمات تامر حسين وألحان وليد سعد، إلى جانب أغنية “الكلام ببلاش” من كلمات أحمد عادل توفيق وألحان نور عز العرب.

كما يضم الألبوم أغنية “أنا لو كنت حبيبك” من كلمات وألحان حماده فراويلة، وأغنية “الذكريات” من كلمات محمد البوغة وألحان محمد يحيي، بالإضافة إلى أغنية “حد يجاوبني” من كلمات محمد رفاعي وألحان وليد سعد.

ويواصل الجريني تنوعه الغنائي من خلال أغنية “شفت دي” من كلمات تامر حسين وألحان محمد يحيي، وأغنية “متشالين” من كلمات جمال الخولي وألحان وتوزيع محمد يحيي، إلى جانب أغنية “مفكرتش هحب بعده” من كلمات خالد تاج الدين وألحان وليد سعد.

كما يتضمن الألبوم أغنية “يا أجمل ما فيا” من كلمات وألحان حماده فراويلة، وأغنية “لما ترجعوا” من كلمات وألحان عزيز الشافعي، بالإضافة إلى أغنية “يطول ليلي” من كلمات دودج وألحان مصطفى وفقي، والألبوم من إنتاج روتانا وإشراف عام سعيد امام ومدير إنتاج ماجد سليمان .

ويعكس الألبوم حرص عبد الفتاح الجريني على التعاون مع أسماء بارزة في صناعة الموسيقى، بما يضمن تقديم محتوى فني متجدد يواكب أذواق الجمهور المختلفة، ويعزز من حضوره القوي على الساحة الغنائية خلال الفترة المقبلة.

ويأتي "2.6" ليؤكد استمرار الجريني في ترسيخ مكانته على الساحة الغنائية العربية، مستندًا إلى خبرته الفنية وخياراته المدروسة في انتقاء أعماله، إلى جانب حرصه على مواكبة التطورات الموسيقية الحديثة.

ومن المتوقع أن يحقق الألبوم تفاعلًا كبيرًا مع الجمهور خلال موسم عيد الفطر، خاصة في ظل حالة الترقب التي سبقت طرحه، والدعم الذي يحظى به الجريني من قاعدة جماهيرية واسعة.