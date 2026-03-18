بعد نجاح «وننسى اللي كان».. شقيق ياسمين عبد العزيز يوجه رسالة لمؤلف المسلسل

وجه الفنان وائل عبد العزيز، شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز، رسالة إلى المؤلف عمرو محمود ياسين بعد نجاح مسلسل “وننسى اللي كان”.

وكتب وائل عبد العزيز، عبر حسابه الشخصي على “فيس بوك”: “شكرا أستاذ عمرو، اتشرفت وسعدت بلعب شخصية من كتاباتك، ومبروك النجاح الكبير لكل طاقم العمل خلف وأمام الكاميرا، وننسى اللي كان تمثيلية كل بيت”.

مسلسل «وننسى اللي كان» من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخيبري، ويشارك في بطولته إلى جانب ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي، كل من: شيرين رضا، خالد سرحان، منة فضالي، محمود ياسين جونيور، محمد لطفي، محمود حافظ، وإيهاب فهمي.

ويناقش «وننسى اللي كان» كواليس النجاح على المستويين النفسي والعاطفي، طارِحًا تساؤلات جوهرية حول قدرة الإنسان على تجاوز ماضيه، والثمن الذي قد يضطر لدفعه من أجل الحفاظ على مكانته في القمة.