منة فضالي تكشف حقيقة وجود خلاف مع ياسمين عبد العزيز

كشفت الفنانة منة فضالي حقيقة وجود خلاف مع صناع مسلسل “وننسى اللي كان” الذي يعرض ضمن سباق دراما رمضان.

وشاركت منة فضالي فيديو تؤكد خلاله حبها وتقديرها للفنانة ياسمين عبد العزيز، وكل نجوم مسلسل “وننسى اللي كان”.

وعلقت على شائعات الخلاف مع صناع العمل مازحة، وقالت: “خفوا علينا شوية احنا بنشتغل تحت ضغط ورمضان وصايمين”.

مسلسل «وننسى اللي كان» من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخيبري، ويشارك في بطولته إلى جانب ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي، كل من: شيرين رضا، خالد سرحان، منة فضالي، محمود ياسين جونيور، محمد لطفي، محمود حافظ، وإيهاب فهمي.

وطرحت منصة شاهد الحلقة 23 من مسلسل "وننسى اللي كان"، من بطولة الفنانة ياسمين عبد العزيز، قبل عرضها تليفزيونيا.

وشهدت الحلقة، عددا من الأحداث، اكتشاف ياسمين عبد العزيز، خيانة إيهاب فهمي لها، علمت عن طريق حبيب شيرين رضا السابق، أنه يعمل لصالح منافستها، وقد واجهته.