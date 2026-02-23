منة فضالي تشارك كواليس مسلسل "وننسى اللي كان"

شاركت الفنانة منة فضالي، فيديو من كواليس تصوير مسلسل “وننسى اللي كان” عبر حسابها الشخصي على انستجرام.

وخطفت منة فضالي الأنظار بخفة ظلها مع صناع مسلسل “وننسى اللي كان”.

منة فضالي

وطرحت منصة “شاهد" الحلقة الخامسة من مسلسل ”وننسى اللي كان" بطولة الفنانة ياسمين عبد العزيز، قبل عرضها علي شاشات التليفزيون.

وحملت الحلقة عددا من الأحداث، حيث انتشر فيديو لزوجة طبيب التجميل وهي تتشاجر مع جليلة رسلان في احدي الحفلات، وقد اثار عضب الاخيرة، خاصة وان ابنتها طلبت منها ان تنكر علاقتها بها.

وكانت المفاجأة في نهاية الحلقة ان جليلة رسلان طلبت من حارسها الشخصي ان يقوم بقتلها.

مسلسل «وننسى اللي كان» من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخيبري، ويشارك في بطولته إلى جانب ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي، كل من: شيرين رضا، خالد سرحان، منة فضالي، محمود ياسين جونيور، محمد لطفي، محمود حافظ، وإيهاب فهمي.