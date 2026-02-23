ليالي الوصال الرمضانية في دورتها الأولى ببيت السناري

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال بيت السناري التابع لقطاع التواصل الثقافي، فعاليات «ليالي الوصال الرمضانية» في دورتها الأولى، وذلك يوم السبت الموافق 28 فبراير 2026، في تمام الساعة التاسعة مساءً، بمقر بيت السناري الأثري بحي السيدة زينب بالقاهرة.

تتضمن الليالي برنامجًا حافلًا بالأمسيات الروحانية والفنية والثقافية التي تمزج بين الإنشاد والموسيقى التراثية وفنون الحكي الشعبي والسيرة في أجواء روحانية تعكس روح الشهر الكريم وتُحيي الموروث الرمضاني العريق. وتتنوع الفعاليات بين حفلات الفرق الإنشادية التي تقدم أعذب الابتهالات، وعروض الحكي والأداء التي تستعيد حكايات التراث المصري.

تقام الليالي خلال الفترة من 28 فبراير وحتى 14 مارس 2026، حيث تبدأ الفعاليات يوم السبت 28 فبراير بحفل فرقة الفجر للإنشاد الديني، تليها يوم الأحد 1 مارس فرقة قنديل بني هلال للفنان محمد كساب، ثم فرقة الروضة للإنشاد الديني يوم الاثنين 2 مارس، وفرقة الحكائين المستقلين يوم الثلاثاء 3 مارس، وفرقة برزخ يوم الأربعاء 4 مارس، وفرقة وصلة زهرة يوم الخميس 5 مارس، وفريق اتيليه بوليكروميك للحكي يوم الجمعة 6 مارس، وفرقة هوَس يوم السبت 7 مارس، وفرقة تجلي للمنشد محمد المنفلوطي يوم الأحد 8 مارس، وعرض حكي "رمضانيات مصرية جدًا" يوم الاثنين 9 مارس، وتختتم الفعاليات باحتفالية مرور 4 سنوات على ندوات الفكر الصوفي وأسرار اللغة للدكتورة ريم بسيوني يوم السبت 14 مارس، والتي شكّلت تجربة فكرية مميزة داخل بيت السناري، وأسهمت في إثراء الحوار حول التصوف واللغة وبناء الإنسان.

تأتي هذه الليالي في إطار حرص مكتبة الإسكندرية على إحياء الفعاليات الرمضانية ذات الطابع الثقافي والروحاني، ودعم الفنون الهادفة التي تعزز قيم الجمال والتسامح والانتماء، إلى جانب إتاحة مساحة للتفاعل المجتمعي في أحد أبرز البيوت الأثرية بالقاهرة.