قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
400 جنيه زيادة تموينية ومنحة رمضانية.. وآخر موعد لصرفها| اقتصادي يشرح تأثيرها على المواطنين
هل الإفطار بالخطأ قبل لحظات من أذان المغرب يلزم بقضاء الصيام؟.. اعرف حكم الشرع
القوات الأمريكية تنسحب من أكبر قواعدها في سوريا.. التفاصيل الكاملة
محامي زينة يكشف آخر تطورات قضية التعدي على نجليها ويؤكد إحالة المتهمين للمحاكمة
التعليم تعلن تدشين مسابقة 100 معلم متمكن مبدع 2026 |التفاصيل والشروط
صناعة الفوانيس في تحت الربع.. مهنة مصرية أصيلة تتوارثها الأجيال
الدوري المصري يكتسح دوريات العرب في تصنيف أفضل دوريات العالم
الرئيس السيسي يصل إلى المملكة العربية السعودية في زيارة أخوية
10 ثوان لاستبدال اللاعبين.. قانون جديد لكرة القدم بتوقيع المجلس الدولي
بعد حكم غير قانونية الرسوم.. ترامب يفتح النار على القضاة ويهدد العالم بـ عقوبات أسوأ
حكم من أفطر على أذان الراديو بالمخالفة لتوقيت محل إقامته.. الإفتاء توضح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

ليالي الوصال الرمضانية في دورتها الأولى ببيت السناري

بيت السناري
بيت السناري
محمد صبيح

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال بيت السناري التابع لقطاع التواصل الثقافي، فعاليات «ليالي الوصال الرمضانية» في دورتها الأولى، وذلك يوم السبت الموافق 28 فبراير 2026، في تمام الساعة التاسعة مساءً، بمقر بيت السناري الأثري بحي السيدة زينب بالقاهرة.

تتضمن الليالي برنامجًا حافلًا بالأمسيات الروحانية والفنية والثقافية التي تمزج بين الإنشاد والموسيقى التراثية وفنون الحكي الشعبي والسيرة في أجواء روحانية تعكس روح الشهر الكريم وتُحيي الموروث الرمضاني العريق. وتتنوع الفعاليات بين حفلات الفرق الإنشادية التي تقدم أعذب الابتهالات، وعروض الحكي والأداء التي تستعيد حكايات التراث المصري.

تقام الليالي خلال الفترة من 28 فبراير وحتى 14 مارس 2026، حيث تبدأ الفعاليات يوم السبت 28 فبراير بحفل فرقة الفجر للإنشاد الديني، تليها يوم الأحد 1 مارس فرقة قنديل بني هلال للفنان محمد كساب، ثم فرقة الروضة للإنشاد الديني يوم الاثنين 2 مارس، وفرقة الحكائين المستقلين يوم الثلاثاء 3 مارس، وفرقة برزخ يوم الأربعاء 4 مارس، وفرقة وصلة زهرة يوم الخميس 5 مارس، وفريق اتيليه بوليكروميك للحكي يوم الجمعة 6 مارس، وفرقة هوَس يوم السبت 7 مارس، وفرقة تجلي للمنشد محمد المنفلوطي يوم الأحد 8 مارس، وعرض حكي "رمضانيات مصرية جدًا" يوم الاثنين 9 مارس، وتختتم الفعاليات باحتفالية مرور 4 سنوات على ندوات الفكر الصوفي وأسرار اللغة للدكتورة ريم بسيوني يوم السبت 14 مارس، والتي شكّلت تجربة فكرية مميزة داخل بيت السناري، وأسهمت في إثراء الحوار حول التصوف واللغة وبناء الإنسان.

تأتي هذه الليالي في إطار حرص مكتبة الإسكندرية على إحياء الفعاليات الرمضانية ذات الطابع الثقافي والروحاني، ودعم الفنون الهادفة التي تعزز قيم الجمال والتسامح والانتماء، إلى جانب إتاحة مساحة للتفاعل المجتمعي في أحد أبرز البيوت الأثرية بالقاهرة.

ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ بيت السناري ليالي الوصال الرمضانية بيت السناري الأثري بحي السيدة زينب بالقاهرة حي السيدة زينب السيدة زينب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس النواب

بيان عاجل في النواب حول استمرار أزمة تكليف خريجي الكليات الطبية

سعر الدولار مقابل الجنيه

رسميا.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الإثنين 23 فبراير 2026

غرامة مالية

التعليم تحسم مصير الغياب بالمدارس في رمضان.. وهذه عقوبة المخالفين

سعر الذهب

سعر الذهب في مصر بمستهل التعاملات الصباحية اليوم الإثنين

كهربا

محمود كهربا: نسخة النهاردة متعرفش تستسلم

الكلى

كيف تحافظ على صحة الكلى أثناء صيام شهر رمضان؟ طبيب يكشف

سيف زاهر

شرط زد لحصول الزمالك على تذاكر إضافية لمباراتهما في الدوري

حالة الطقس

هجمة شتوية مرتدة.. بيان عاجل من الأرصاد عن طقس اليوم الاثنين| تفاصيل

ترشيحاتنا

محمد الغازي

محمد الغازي حكماً لمباراة الزمالك وزد في الدوري المصري

الزمالك

محمد الغازي حكماً لمباراة الزمالك ضد زد غدا في الدوري المصري

الزمالك

مهاجم الزمالك يتصدر.. ترتيب هدافى الدوري المصري قبل مباراة الأهلي وسموحة

بالصور

طريقة عمل كركديه بارد بطريقة صحية.. مشروب منعش ومفيد للقلب في رمضان

طريقة عمل كركديه بارد بطريقة صحية.. مشروب منعش ومفيد للقلب في رمضان
طريقة عمل كركديه بارد بطريقة صحية.. مشروب منعش ومفيد للقلب في رمضان
طريقة عمل كركديه بارد بطريقة صحية.. مشروب منعش ومفيد للقلب في رمضان

شفط ورفع مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية بالشرقية لضمان سيولة المرور

شفط مياه الأمطار
شفط مياه الأمطار
شفط مياه الأمطار

طريقة عمل عصير تمر هندي مركز.. سر الطعم المظبوط زي المحلات

طريقة عمل عصير تمر هندي مركز
طريقة عمل عصير تمر هندي مركز
طريقة عمل عصير تمر هندي مركز

اللوز فى السحور .. ماذا يفعل لجسمك؟

اللوز فى السحور
اللوز فى السحور
اللوز فى السحور

فيديو

رانيا محمود ياسين

من الساعة 3 في المطبخ.. رانيا محمود ياسين تكشف عن طقوسها في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تخصيب الخيال

عادل القليعي

عادل القليعي يكتب: رمضان" دعوة للعمل" لا للنوم.!

وائل الغول

وائل الغول يكتب: أصابع على الزناد.. هل تتهيأ إسرائيل لحرب متعددة الجبهات؟

د.عبد الرحمن النحوي

د.عبد الرحمن النحوي يكتب: علَّمتنِي مصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

المزيد