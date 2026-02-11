قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
استحالة التحقق من الذ-ب-ح الإسلامي.. تحذير من اتحاد المنتجين قبل شراء الدواجن المستوردة| خاص
بعد ترقيته لرتبة فريق.. ننشر السيرة الذاتية للفريق عمرو صقر قائد القوات الجوية
محتجون خارج البيت الأبيض يصفون نتنياهو بـ مجرم حرب
الرئيس السيسي يصدر قرارا بترقية قائد القوات البحرية وقائد القوات الجوية إلى رتبة الفريق
موعد مباراة الأهلي القادمة بعد الفوز على الإسماعيلي
أحمد موسى: الحكومة الجديدة مكلفة باستكمال مسيرة التنمية وتنفيذ الملفات بكفاءة عالية
أحمد موسى: استمرار مدبولي ليس من فراغ وننتظر الإبداع
رسائل ييس توروب لجماهير الأهلي بعد الفوز علي الإسماعيلي
حلال بحالة واحدة.. أمين الإفتاء يوضح حكم حرق أسعار السلعة في البيع
التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين الزمالك وسموحة
بعد ترقيته لرتبة فريق.. ننشر السيرة الذاتية للفريق محمود فوزي قائد القوات البحرية
أحمد موسى: الجيش المصري من أقوى الجيوش عالميا
برلين تستضيف "حائط المعرفة توت عنخ آمون" بالتعاون مع مكتبة الإسكندرية

أ ش أ

أُطلقت فعاليات "حائط المعرفة توت عنخ آمون" وعُرض الفيلم الوثائقي "توت عنخ آمون… الفرعون الذهبي" بمقر المكتب الثقافي المصري في برلين، في إطار التعاون بين مكتبة الإسكندرية ووزارة التعليم العالي، بهدف تعزيز المعرفة بالحضارة المصرية لدى الجمهور الألماني والدولي من خلال أدوات رقمية تفاعلية حديثة.

وتقام الفعاليات تحت رعاية مدير مكتبة الإسكندرية الدكتور أحمد زايد مدير ورئيس قطاع العلاقات الثقافية والبعثات بوزارة التعليم العالي الدكتور أيمن فريد في إطار التعاون المستمر بين مكتبة الإسكندرية ووزارة التعليم العالي .

تأتي هذه المبادرة بوصفها نافذة إبداعية تطل من خلالها الحضارة المصرية على المجتمع الألماني، وتجمع بين الدقة التاريخية وعنصر التشويق البصري، ومخاطِبةً شغف الجمهور الألماني بعلوم المصريات، بما يسهم في دعم «السياحة الثقافية الرقمية» والتعريف بعمق مصر القديمة باستخدام أدوات العصر الحديث.

ويعكس هذا التعاون الرؤية المشتركة بين مكتبة الإسكندرية ووزارة التعليم العالي والمكتب الثقافي المصري ببرلين لنشر الثقافة والحضارة المصرية عالميًا عبر تطوير أدوات تفاعلية تتجاوز حواجز اللغة والمسافات .

وأوضح مدير المكتب الثقافي المصري ببرلين الدكتور سامح سرور - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم/الأربعاء/ - أنها تجربة ثقافية رقمية مبتكرة تعتمد على أحدث تقنيات العرض التفاعلي والواقع المعزز للتعريف بالحضارة المصرية لدى الجمهور الألماني والدولي.

وأضاف أن مقر المكتب الثقافي المصري ببرلين زود بنسخة من «حائط المعرفة توت عنخ آمون»، مدعومة بعرض سينمائي توثيقي بعنوان «توت عنخ آمون… الفرعون الذهبي» من إنتاج مركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي بقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية.

وأضاف أنه جري ترجمة محتوى «حائط المعرفة» والأفلام الوثائقية إلى اللغة الألمانية لإتاحة المواد حاليًا للجمهور والمدارس والمؤسسات الثقافية الألمانية بلغتهم الأم، بما يعزز فاعلية الرسالة الثقافية المصرية ويزيد من تأثيرها التعليمي.

وأوضح أن توظيف تلك الأدوات الرقمية المتطورة يأتي ضمن الفعاليات الثقافية التي ينظمها بشكل دوري، سواء داخل مقره أو في الأنشطة الخارجية، وبخاصة داخل المدارس الألمانية، بهدف تعريف الطلاب والجمهور الألماني بتاريخ الحضارة المصرية بأسلوب تفاعلي حديث يجمع بين التعليم والمتعة البصرية.

وبالتوازي يُعرض الفيلم الوثائقي "توت عنخ آمون… الفرعون الذهبي" بأسلوب علمي ورؤية بصرية حديثة تسلط الضوء على أسرار الحضارة المصرية وجماليات الكنوز الذهبية، بما يمنح الزائر تجربة غامرة تحاكي رحلة عبر الزمن داخل المقبرة الملكية.

عاجل | إعادة مباراة الزمالك وحرس الحدود

القبض على 3 سيدات يمارسن الرذيلة داخل منزل بالمنصورة

لمنخفضي ومتوسطي الدخل| موعد طرح سكن لكل المصريين 8.. وكراسة الشروط

رسميا.. أول دولة عربية تعلن الخميس 19 فبراير غرة شهر رمضان

مأساة في الهرم.. مصرع زوجين ونجلهما وإصابة الإبنة بسبب تسرب غاز

كسر كاميرات فيلتي.. طبيبة تحرر محضر ضد والد المخرج محمد سامي بأكتوبر

بالوثائق والمستندات.. كيف ساهم جيفري إبستين في إشعال الفوضى بمصر والشرق الأوسط

الرئيس السيسي يستقبل وزير الدفاع ومدير الأكاديمية العسكرية

أميرة زيدان تطالب بحسم إشكاليات التصالح في مخالفات البناء

برلمانية: التكليفات الرئاسية تضع الاقتصاد والتعليم والأمن القومي في قلب الأولويات

مرزوق: على الحكومة الاهتمام بالإسكان الاجتماعي وتطوير المناطق غير المخططة

خالد سليم بين هند صبري وحنان مطاوع في رمضان 2026

جل الألوفيرا قد يساعد في علاج الزهايمر.. دراسة تكشف دور مادة بداخله تدعم الذاكرة

رئيس الأركان يتفقد الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية | شاهد

محافظ الشرقية يفتتح معرض أهلا رمضان بجوار مجمع المدارس بمشتول السوق

احترمت رجولتي ومتكلمتش.. محمود حجازي يكشف كواليس أزمته

رئيس الأركان يتفقد الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية | شاهد

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

