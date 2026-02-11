60 دقيقة سلبية .. الزمالك يحاول وسموحة يغلق المساحات

مرت 60 دقيقة من عمر مباراة الزمالك وسموحة بالتعادل السلبي في اللقاء الذي يجمعهما حاليًا على ملعب استاد هيئة قناة السويس، في الجولة الرابعة عشرة من منافسات الدوري المصري الممتاز.

وسدّد لاعب الزمالك شيكو بانزا، الكرة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة العاشرة، ولكن أبعدها ببراعة حارس مرمى سموحة أحمد ميهوب إلى ركنية.

وجاءت تسديدة من خارج منطقة الجزاء من لاعب سموحة خالد الغندور، ولكن أبعدها ببراعة حارس مرمى الزمالك مهدي سليمان في الدقيقة 19.

وجاءت تسديدة من خارج منطقة الجزاء من لاعب الزمالك محمد السيد ولكن تصدى لها ببراعة حارس مرمى سموحة أحمد ميهوب ومن ثم ذهبت إلى سيف الدين الجزيري داخل منطقة الجزاء الأخير سددها ولكن مرت بجانب القائم الأيمن في الدقيقة 29.

تشكيل الزمالك

حراسة المرمى: مهدي سليمان

خط الدفاع : أحمد عبد الرحيم "إيشو" – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – محمد إبراهيم.

خط الوسط: السيد أسامة – محمد شحاتة – محمد السيد.

خط الهجوم: شيكو بانزا – سيف الجزيري – خوان بيزيرا.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمود الشناوي ومحمد إسماعيل وعمر جابر وأحمد خضري وأحمد ربيع ويوسف وائل "فرنسي" وعبد الله السعيد وعدي الدباغ وناصر منسي.