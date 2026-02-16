ختام مسابقة معرض مكتبة الإسكندرية للعلوم والهندسة 2026.. صور

اختتمت مكتبة الإسكندرية، من خلال مركز القبة السماوية العلمي التابع لقطاع التواصل الثقافي، وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، ووزارة الشباب والرياضة، فعاليات مسابقة معرض مكتبة الإسكندرية للعلوم والهندسة 2026، والتي أُقيمت في الفترة من 14 إلى 16 فبراير بمقر مكتبة الإسكندرية، وجاءت هذه المسابقة عقب تصفيات عدد من المعارض المحلية التي أُقيمت على مستوى الجمهورية في محافظات: الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، الغربية، الدقهلية، دمياط، بورسعيد، ومرسى مطروح.

ِشارك بالمعرض هذا العام 215 طالب وطالبة، تتراوح أعمارهم بين 14 و18 عامًا، قدموا 134 مشروعًا علميًا غطّت 19 مجالًا علميًا متنوعًا، وذلك تحت إشراف 80 مشرفًا، وبمشاركة 70 محكمًا من الخبراء والمتخصصين. جرى ذلك في أجواء علمية تنافسية هدفت إلى دعم البحث العلمي، وتنمية مهارات الابتكار، وتشجيع الطلاب على تقديم حلول علمية مبتكرة تخدم المجتمع.

وفي ختام الفعاليات، تم الإعلان عن الفائزين بالجوائز الكبرى (Grand Awards)، حيث حصد المركز الأول مشروع: "روزي ديرم (Rosiderm)" في مجال علم الطب المتعدي، والذي قدّمه الطالب إبراهيم علي إبراهيم شحاتة بدران من محافظة الدقهلية، وجاء فوزه لما يحمله المشروع من حلول مبتكرة تسهم في تحسين الرعاية الصحية.



وجاء المركز الثاني من نصيب مشروع "درون لرسم خرائط ثلاثية الأبعاد للإشعاع مع تحديد مصادر النشاط الإشعاعي باستخدام طيف NaI وإزالة التلوث باستخدام Polyurethane وشيلد ضد النيترونات"، وهو مشروع هندسي تطبيقي في مجال الأنظمة المدمجة قدّمه الطالبان: أحمد محمد عبد الخالق محمد، ويوسف عماد حربي ونس شرموخ من محافظة مطروح، ويهدف المشروع إلى تعزيز إجراءات السلامة والرصد البيئي.

أما المركز الثالث، فقد فاز به مشروع: "القابض الذكي (FlexiGripper)" في مجال الروبوتات، والذي قدّمته الطالبة: سلمى أشرف محمد سليمان كشاف من محافظة الغربية، وعكس مشروعها توظيفًا مبتكرًا للتكنولوجيا في التطبيقات الصناعية.

وحلَّ في المركز الرابع مشروع: "بيف-مينك (PEF-MinC)" في مجال علوم المواد، والذي قدّمته الطالبة: مريم أحمد عماد السنباطي من محافظة الدقهلية، بينما حصل على المركز الخامس مشروع: "ڤي 8 سكانر (V-8 Scanner)" في مجال البرمجيات، والمقدَّم من الطالبين إبراهيم صلاح إبراهيم، وخالد محمد إبراهيم إبراهيم من محافظة الإسكندرية.

وتؤكد هذه النتائج المستوى العلمي المتميز للمشروعات المشاركة، والدور الحيوي لمعرض مكتبة الإسكندرية للعلوم والهندسة في اكتشاف ورعاية المواهب الشابة، وإعداد جيل قادر على الابتكار والمنافسة محليًا ودوليًا، بما يسهم في دعم منظومة البحث العلمي والابتكار في مصر.