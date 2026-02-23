قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

"قسمة العدل" الأكثر مشاهدة على watch it و Yango رغم انتهاء عرضه

مسلسل قسمة العدل
مسلسل قسمة العدل

لا يزال مسلسل "قسمة العدل" للنجمة إيمان العاصي متصدراً قائمة الأكثر مشاهدة على منصتي Watch It وYango Play، رغم مرور ما يقرب من أسبوع على انتهاء عرضه، حيث تم اطلاق آخر الحلقات يوم الثلاثاء الماضي. ولكن يستمر العمل في تحقيق النجاحات، بل ينافس مسلسلات رمضان 2026 التي انطلق عرضها يوم الأربعاء الماضي على نفس المنصات.

وكانت إيمان العاصي قد أعربت عن سعادتها الكبيرة بردود الأفعال والنجاح الذي حققه "قسمة العدل" مؤكدة أن المسلسل صُنع بكل حب وشغف لإيصال قصص تعكس حياة كل أسرة ومواقف قد يمر بها الجميع، كما قالت إن استقبال الجمهور كان أكبر مما كانت تتوقع، مؤكدة أنها سعيدة بكل أنواع النقد سواء الإيجابي أو السلبي، لأن الرسالة وصلت للجمهور وفتحت باب الحوار والتفاعل.

تدور أحداث مسلسل "قسمة العدل" حول عائلة تتكون من أربعة أشقاء يعيشون حياة مستقرة، حتى يحدث انفصال الابنة الوحيدة وتعنت زوجها الذي يسعى لتجريدها من حقوقها. يشعر الأب، صاحب وكالة قماش في منطقة الأزهر، بالقلق على ابنته وطفلتَيها، فيقرر تقسيم ثروته أثناء حياته ويمنح ابنته نصيبها مثل باقي إخوته الذكور، ما يثير غضب أحد الأبناء الذي كان يخطط للسيطرة على الوكالة باعتباره يعمل فيها مع والده وأخوته بعيدين عنها.

مسلسل قسمة العدل

يشارك في بطولة مسلسل "قسمة العدل" إلى جانب إيمان العاصي كل من: رشدي الشامي، خالد كمال، إيناس كامل، دنيا ماهر، عابد عناني، خالد أنور، ألفت إمام، دعاء حكم، كريم العمري، علاء قوقة، تقى حسام، سمر علام، أحمد عثمان، محمود السراج، محمد يونس، دنيا صلاح عبد الله، ياسين مراد، والمسلسل من تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد خالد، وإنتاج شركة United Studios.

