ظهور لافت لـ نيللي كريم عبر إنستجرام

شاركت الفنانة نيللي كريم، صورة جديدة لها في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت نيللي بإطلالة شتوية أنيقة، مرتدية جاكيت جلد باللون الأسود ،لتكشف عن جمالها وأناقتها.

شهدت الحلقة الخامسة من مسلسل “على قد الحب” العديد من التطورات بشأن حالة مريم ورغبتها فى بدء مرحلة العلاج النفسي.

وبدأت الحلقة بزيارة مريم (نيللى كريم) للطبيب النفسي الذى يجسد دوره الفنان محمد علي رزق وتكشف عن تعرضها للهلوسة منذ وفاة والدتها خاصة بعد زواج والدها وتبدأ فى العلاج .

تطور العلاقة بشكل ملحوظ بين كريم (شريف سلامة) ومريم وذهابها بشكل يومى رفقة ابنتها فى المطعم الذى يمتلكه.

مسلسل على قد الحب

ويُعرض مسلسل “على قد الحب” يوميًا على شاشة CBC ومنصة Watch It في تمام الساعة 8:30 مساءً، مع إعادة في 2:45 صباحًا و3:45 عصرًا، كما يُعاد عرضه على CBC Drama الساعة 12:15 صباحًا، مع إعادة في 6:30 صباحًا و11:30 صباحًا و6:00 مساءً.

ويُعرض أيضًا على LBC وRotana Drama الساعة 12:00 منتصف الليل بتوقيت السعودية، وعلى Zee Alwan الساعة 11:00 مساءً بتوقيت السعودية (8:00 مساءً بتوقيت GMT)، كما يتوافر عبر منصة TOD / beIN الساعة 8:30 مساءً بتوقيت القاهرة، وعلى Arabi TV الساعة 23:00 بتوقيت القدس (21:00 بتوقيت GMT)، بالإضافة إلى منصة Shofha.